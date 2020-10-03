ارتفاع إصابات كورونا في أستراليا لـ27.121 ألفًا

استقر عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أستراليا عند 27 ألفا و121 إصابة حتى السابعة والنصف من صباح السبت بتوقيت سيدني، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز وبلومبرج نيوز.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 893 حالة، وتعافى 24 ألفًا و848 شخصًا من (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا، ومر نحو 35 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس القاتل بأستراليا.