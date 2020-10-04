«موت مدفوع الثمن».. مافيا تصاريح الدفن المزورة

كشفت تحريات الأموال العامة منذ أيام قليلة قيام أحد مفتشي الصحة ويدعى «وائل. ح» 58 عامًا، اشتراكه مع أحد الأشخاص ويدعى محمد مشرحة «الشاويش»، عاطل، في استخراج تصاريح دفن لبعض المتوفيين، باستخدام تقارير مرضية لهم، وادعاء كونهم حجزوا داخل مستشفى قصر العيني، وتوفوا بها، وذلك على خلاف الحقيقة.وتوصلت التحريات إلى أن المتوفيين لم يدخلوا المستشفى نهائيًا، وأن بعض تلك الحالات توجد شبهة جنائية في وفاتها، من أجل الحصول علي مبالغ مالية، وهي الآن بصدد إجراء التحقيقات لفحص جميع الحالات التي صدر لها تصريح دفن، بناءً على تقارير صادرة من مستشفى القصر العيني، وتحديد وضبط موظف المستشفى المتورط معهم في تلك الوقائع.وفي هذا التقرير نفتح ملف تصاريح الدفن المزورة التي يتحمل إصدارها بعض مفتشي الصحة، إذ أحيانًا ما يشارك مفتش الصحة بعض الأشخاص، الذين ارتكبوا جرائم قتل باستخراج تصاريح دفن مزورة للقتلى، وكأنهم توفوا وفاة طبيعية، وذلك لإخفاء جرائمهم وإفلاتهم من العقوبة، وهذا مقابل حصول مفتش الصحة الفاسد على مقابل مادي.كما أنه في أحيانًا قد يلجأ ذات المفتش الفاسد إلى ابتزاز أهالي المتوفي نظير عدم تشريحه لذويهم المتوفي، وذلك على الرغم من أن الوفاة تكون طبيعية وليس بها أي شبهه جنايية، فالهدف هنا واحد وهو تحقيق مصلحة شخصية لبعض مفتشي الصحة ذوي الضمائر المنعدمة، أيًا كان الطريق الذي سيسلكونه، وما يترتب عليه من أخطار.فقد سبق بالفعل ضبط وقائع مشابهة تورط بها بعض مفتشي الصحة الفاسدون، حيث كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة عام ٢٠١٨، عن اتهام أحد الأطباء ويدعى الدكتور «وائل»، والذي يعمل مفتش صحة مكتب السيدة زينب ثالث، و2 من الموظفين بالمكتب، هما «ياسر.م»، و«عادل.ن»، والمتهم الرابع «محمد.ش» عاطل، وتوجيه التهمة لهم بإصدارهم شهادة وفاة لشخص على قيد الحياة، لصرف بوليصة تأمين قدرها ٢٠ مليون جنيه.وأوضحت التحقيقات، أنه جرى اكتشاف الواقعة، أثناء ذهاب أحد الأشخاص، لصرف بوليصة تأمين لابن عمه المتوفي، ومعه شهادة الوفاة، وتقارير طبية من مستشفى القصر العيني، وبرجوع شركة التأمين لبيانات العميل، تبين أنه أمن على حياته بـ20 مليون جنيه، على أن تصرف لابن عمه في حالة وفاته.كما أشارت التحقيقات، إلى أن العميل لم يدفع سوى قسط واحد فقط، ومات بعدها، بالرجوع إلى شهاده الوفاة، تبين أنها صادرة من مكتب صحة طوارئ مستشفى المنيرة، والمسؤول عنها المتهم الأول وباقي المتهمين.وبالرجوع إلى مستشفى القصر العيني، تبين أنها مزورة، وأن المتوفي لم يدخل المستشفى من الأساس، كما كشفت التحريات، أن المتوفي لا زال على قيد الحياة، وأنه اتفق مع المتهمين بالحصول على تصريح دفن، وشهادة وفاة، للنصب على شركة التأمين في مبلغ البوليصة.وصرح طبيب شرعي في مشرحة زينهم، طلب عدم نشر اسمه، أن أكثر من 90% من حالات الوفاة يتم إصدار تصاريح دفن لها دون الكشف عليها، فمفتش الصحة يعتمد على إجابات المبلغ عن أسئلته، وهي أسئلة عامة مثل كم عمر المتوفى؟ وهل كان يعاني من أمراض مزمنة؟ وهل حدثت الوفاة في المنزل أم المستشفى؟ وهل توفي في المستشفى وتم نقله إلى المنزل؟ ويتم أخذ صورة من بطاقته وكتابة اسمه في تصريح الدفن في خانة المبلغ بالوفاة، وإذا اطمأن مفتش الصحة لما سبق يصدر على الفور تصريح الدفن، لكنه إذا ارتاب في الأمر يطلب توقيع الكشف الطبي على الحالة.وهنا يؤكد الطبيب الشرعي أنّ عمل مفتشي الصحة في هذا المنصب الحساس كثيرًا ما يسبب في انتشار ظاهرة بلاغات استخراج تصاريح الدفن المزورة، حيث يقول إن بعض مفتشي الصحة معدومي الضمير يستغلوا مناصبهم هذه في ابتزاز بعض أهالي المتوفين بطلب أموال منهم نظير الدفن دون تعرض جثة المتوفى للتشريح، بادعاء أن الحالة تستدعي ذلك، وهو مخالف تمامًا للحقيقة إذ تكون الوفاة طبيعية، ولا تحتاج إلى تشريح على الإطلاق مما يدفع بعض الأهالي للرضوخ لطلبات هؤلاء المفتشين الفاسدين صونًا وحفاظًا على جثث ذويهم.وأصبح من المعلوم-حسب قوله- لدى الجميع أنه في كثير من الأحيان يدفع المواطنين مبلغًا ماليًا مقابل تسلم جثث ذويهم لمفتش الصحة، وذلك نظير تصريح الدفن دون إجراء الكشف على الجثة، وفي حالات أخرى مثلما أوضح الطبيب الشرعي يتعاون مفتش الصحة الفاسد مع بعض مرتكبي جرائم القتل، وذلك عن طريق سماحه بإصدار تصريح دفن دون الكشف عن جثة المتوفى نظير مقابل مادي.كما تابع الطبيب الشرعي أن بعضًا من مفتشي الصحة يتعاملون بلا مبالاة مع حالات الوفاة، ويعتمدون على بعض الأشخاص غير المؤهلين في الكشف على المتوفين، إضافة إلى أنّهم يتركون لهما تصاريح دفن مختومة على بياض، ومن هنا يأتي التلاعب واستغلال أسر المتوفين.وأكد الطبيب أنه بالفعل تم القبض على أحد شقيقين بإحدى المستشفيات يعملان مفتشين للصحة بعد تورطهما في إصدار تصاريح دفن مقابل مبالغ مادية، وأن أغلب الحالات التي تم استخراج تصاريح الدفن لها عن طريق هذين الشقيقين تبين بالفعل أنها حالات تم ارتكاب جرائم قتل بحقها.الدكتور أيمن فودة، رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، أكد أن التزوير في تصاريح الدفن مشكلة كبيرة يعاني منها الطب الشرعي منذ فترة، وتلك المشكلة هي تهدد الأمن القومي، بل وتفتح الباب لهروب أصحاب الأحكام القضائية الكبيرة من العقاب.وأضاف «فودة» أنه لابد من محاكمة مفتش الصحة الذي يصدر تصريح دفن مخالفًا لسبب الوفاة الحقيقي بتهمة التزوير وليس الإهمال، مشيرًا إلى ضرورة وجود رقابة من الأجهزة الأمنية على الذمة المالية لمفتشي الصحة على مستوى الجمهورية.وأوضح أن حالات الوفاة تنقسم إلى 3 أقسام، الأول من عمر يوم حتى 10 أعوام، وتلك المرحلة يكون الاشتباه في الوفاة كونها جنائية أو طبيعية 20%، وذلك لأنها مرحلة عمرية معرضة للإصابة بالفيروسات، والقسم الثاني من 10 أعوام حتى 50 عامًا، ونسبة الاشتباه الجنائي فيها 60%؛ لأنها تمثل سن الشباب، ثم القسم الثالث من 50 حتى 80 عامًا، ونسبة الاشتباه في الوفاة الجنائية 20%؛ لأنها مرحلة شيخوخة وأمراض مزمنة، ويبدأ عمل مفتش الصحة من خلال الاعتماد على سؤال المُبلِّغ بحالة الوفاة، ويعتبر مصدرًا له في تشخيص سبب الوفاة، لذلك فمفتش الصحة يعد هو المسئول أولًا وأخيرًا عن أي أخطاء في تصاريح دفن الموتى.كما طالب «فودة» بتوجيه التهمة لمفتشي الصحة الفاسد بتزوير تصريح الدفن وليس بالمخالفة أو الإهمال؛ وذلك لأن تصريح الدفن وشهادة الوفاة التي يجري استخراجها بناء على التصريح أوراق رسمية ولا تجوز فيها المخالفات، وإذا وُجدت فيها أخطاء تعتبر «تزويرًا»، مؤكدًا أن تصاريح الدفن تحولت إلى «سبوبة» في مكاتب الصحة، سواء بالاتفاق مع مفتش الصحة أو بعض العاملين في المكتب، مقابل «رشاوي» بمبالغ مالية كبيرة، ولذلك لابد من وضع العاملين في مكاتب الصحة تحت رقابة مستمرة، حيث إن مفتشى الصحة «الفاسدين» تظهر عليهم علامات الثراء بعد مدة قليلة من تنفيذهم لمثل هذه الأعمال البذيئة.يذكر أن طريقة استخراج تصريح الدفن للمتوفى، تتمثل في أنه يجب إبلاغ أقرب مكتب صحة أو وحدة صحية بالوفاة بواسطة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ولابد أن يكون مع المبلغ عن الوفاة بطاقة رقم قومي وبطاقة المتوفى أو صورة منها أو إقرار من المبلغ بعدم وجود بطاقة له، يملأ المبلغ نسختين من نموذج 32 تبليغ صادر من وزارة الداخلية وذلك بعد دفع رسوم جنيه مصري فقط لا غير والتوقيع عليهما، كما لابد أن يصطحب المبلغ طبيب من مكتب الصحة أو الوحدة الصحية للكشف على المتوفى وتشخيص سبب الوفاة، وعندها يقيد موظف مكتب الصحة أو الوحدة الصحية واقعة الوفاة في سجل قيد الوفيات، طبقًا لتشخيص الطبيب، ثم يتسلم المبلغ تصريح الدفن وشهادة الوفاة بعد اعتمادها من الطبيب مجانًا.