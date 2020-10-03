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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الأمريكي يضغط من أجل التوصل لاتفاق لتحفيز الاقتصاد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:43 م
ترامب
ترامب
وكالات
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ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتجاه التوصل إلى اتفاق بشأن جولة أخرى من المساعدات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا وتحفيز التعافي الاقتصادي، قائلا إن البلاد تحتاج إلى تحفيز مالي.

جاء ذلك في تغريدة لترامب، السبت من مستشفى وولتر ريد العسكري على مشارف واشنطن، حيث يُعالج من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أمس الجمعة، إن المفاوضات مع البيت الأبيض ستمضي قدما وأن تشخيص إصابة ترامب بـ"كوفيد -19" ربما يغير مسار المحادثات بتسليط الضوء على مدى خطورة الجائحة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ولا يزال الجانبان متباعدين حول مقدار التحفيز الذي يجب تقديمه وما الذي يجب أن يستهدفه، وأقر الديمقراطيون في مجلس النواب يوم الخميس حزمة تحفيز بقيمة 2.2 تريليون دولار.

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