مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

يُعد الفنان أمين الهنيدي، أحد نجوم الكوميديا في مصر، وواحد من أصحاب النهايات المأساوية أيضًا، فقد كانت الأزمات التي يعيشها في الكواليس تتناقض تمامًا مع ما يقدمه من كوميديا أمام الكاميرات، وعلى شاشات السينما وخشبة المسرح.وولد أمين الهنيدي في محافظة المنصورة في عام 1925، وكان محبًا للفن منذ صغره، وكان يحب تقليد الفنان إسماعيل ياسين، وفي عام 1939 كانت البداية الفنية لأمين الهنيدي، حينما انضم لفرقة نجيب الريحاني، وقد شارك في مسرحية واحدة فقط ليسافر إلى السودان في العام 1954 في مهمة عمل والتقى الفنان محمد أحمد المصري الشهير بـ"أبو لمعة" وكونا فرقة مسرحية حملت اسم "النادي المصري بالخرطوم"، إلا أن بعض النقاد يرجع البداية الحقيقية لأمين الهنيدي هي لقائه بالفنان عبدالمنعم مدبولي والمؤلف يوسف عوف وقدم برنامج "ساعة لقلبك".التحق بعدها بفرقة تحية كاريوكا ومسرح التلفزيون ليقدم مشوار فني ممتد مليء بالأعمال الكبيرة، ومن أبرز أعماله "حماتي ملاك والأزواج والصيف وللنساء فقط وزوجة ليوم واحد ومنتهى الفرح وزوجة من باريس وحارة السقايين وسيد درويش وشنطة حمزة وشباب مجنون جدا"، وقد كان آخر أفلامه "ممنوع في مدرسة البنات" عام 1986.وخلال رحلته الفنية قدم الهنيدي العديد من المسرحيات، إلا أنه وفي أحد مسرحياته كان الفنان عادل إمام ضمن فريق العمل بالمسرحية، ورأى الهنيدي أن عادل إمام قد بدأ يؤثر على الجمهور ويثير الضحك على المسرح وهو ما أغضب أمين الهنيدي والذي لم يكن يحب أن يضحك أحدًا غيره على خشبة المسرح الجمهور، فطلب الهنيدي طرد عادل إمام من المسرحية واستبداله بالفنان حسن مصطفى وذهب عادل إمام في اليوم التالي ليجد اسمه قد أزيل من "أفيش المسرحية" وأنه تم وضع حسن مصطفى بدلًا منه.كان أمين الهنيدي يشعر دائمًا بأن وفاته أوشكت فكان يعاني من الهواجس وكان يذهب للأطباء ويبلغونه بأنه لا يعاني من أي مرض ولكنه ذهب لأحد الأشخاص ممن يقرأون الطالع والذي جاء كلامه متوافق مع ما يشعر به الهنيدي بأنه سيتوفى بعد أن يمرض مرضًا شديدًا يتسبب في وفاته، وهذا الكلام أصابه باكتئاب شديد حتى أنه ابتعد عن الفن لفترة قبل أن يعود مجددًا ليواصل عمله، لكن كانت المفاجأة في الثمانينيات حينما تحققت النبؤة وفوجئ بأنه مصاب بسرطان في المعدة، فأصيب باكتئاب وغاب عن العمل مما تسبب في تراكم الديون عليه.وأثناء تقديمه لمسرحية "عائلة سعيدة جدًا" كان أمين الهنيدي يعاني من مرض السرطان، ولكنه كان يُضحك الجمهور وقد أجرى جراحة في الرئة والفم في لندن، لكنها لم تخفف شيئًا من الآمه، وهو ما جعله يكمل العلاج في القاهرة على نفقة الدولة وفي العام 1986 رحل أمين الهنيدي عن عمر يناهز الستين عامًا بعد ساعات من انتهاء تصوير فيلمه الأخير وذلك بعد صراع مع مرض سرطان المعدة، وقد حجزت المستشفى على جثته حتى دفعت أسرته 2000 جنيه كانت قد زادت عن المبلغ المخصص لعلاجه، والذي كان يتم على نفقة الدولة فجمع زملائه المبلغ ودفعوه إلى المستشفى ليتم دفنه.