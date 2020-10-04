بطولة محمد عوض.. مسئول نقل أقفاص الخضروات والفاكهة إلى الجنود قبل «نكسة 67»

الفنان محمد عوض أطلق عليه النقاد الكوميديان الفيلسوف، فالفنان الذي ولد عام 1932 يمثل مدرسة فنية مهمة فى تاريخ الكوميديا، وقد بدأ مشواره فى فرقة الريحانى وصعد سلم النجومية حتى أصبح صاحب مسرح وشركة إنتاج، وقدم العديد من المسرحيات التى وصلت للعالمية.لم تتوقف بصمة "عوض" عند الدور الفنى فقط، فهو صاحب دور وطني كبير أيضًا سواء خلال الحروب التي شهدتها مصر، أو في بناء واحد من أهم المشروعات القومية الكبرى وهو السد العالي، وعلى المستوى الشخصي فقد عانى العديد من الأحزان منذ صغره.فالفنان محمد عوض والذي ولد بحي العباسية، كان والده موظفًا متوسط الحال، وهو الاخ الأكبر لثلاث شقيقات، كان الحلم الأكبر للفنان محمد عوض هو الالتحاق بالكلية البحرية، لكن وفاة والده وهو في عمر 18 عامًا جعلته يتخلي عن حلمه لأنه سيكون عائلًا لشقيقاته بعد وفاته، وأنه لا يصح أن يترك شقيقاته الفتيات وحدهن، وقد حدث ما توقعه الوالد فقد توفى بعد عام واحد من وفاة والدته، تاركًا له مسئولية شقيقاته البنات وهو في الصف الثالث الثانوي.وقد شغل وظيفة والده ليستطيع تدبير احتياجات المنزل المالية، وكان أيضًا مستمرًا في مذاكرة الثانوية حتى دخل كلية الأداب قسم الفلسفة، وحصل على المركز الثاني في مسابقة الفلسفة على مستوى الجمهورية، ومنها جاءت تسميته " الكوميديان الفيلسوف".كانت بدايته الحقيقية على مسرح الجامعة، فبعد التحاقه في جامعة عين شمس بكلية الآداب قسم الفلسفة أنشأ فرقة تمثيل، وكان يعيد تقديم مسرحيات الريحاني، فقد أحب مسرحياته كثيرا، وكان يقوم باستدعاء أحد أبطال مسرحيات الريحاني للتمثيل معهم بالجامعة أو لمشاهدة مسرحياته، وقد تبنى الأديب أنيس منصور الفرقة المسرحية، التي كونها محمد عوض مع الفنان سعيد عبدالغني، وكانت تدخل في منافسة قوية مع فرقة كلية الحقوق التي كونها الفنان كرم مطاع وجلال الشرقاوي، ومن بعد تخرجه من الجامعة التحق بفرقة الريحاني المسرحية لتكون بداية نجاحاته وشهرته.تزوَّج محمد عوض من زميلة الدراسة قوت القلوب مازن التي أنجبت له ثلاثة أولاد اتبعوا طريق والدهم، حيث دخلوا مجال الفن، ولكن في تخصصات مختلفة، التحق محمد عوض بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه عام 1962، وقدم محمد عوض، عددًا من الثنائيات، مع حسن يوسف، وفؤاد المهندس، ويوسف فخر الدين، وأحمد رمزي، من بينها أفلام "الأصدقاء الثلاثة والحب سنة 70 ومطلوب أرملة وأجازة بالعافية وشلة المحتالين وغرام في الطريق الزراعي والمغامرون الثلاثة وآخر شقاوة"، ومع السندريلا سعاد حسني، قد محمد عوض، عددًا من الأفلام منها "حواء والقرد وحلوة وشقية وبابا عايز كده وشقة الطلبة وشقاوة رجالة".وكان للفنان محمد عوض دور وطني كبير، فقد كان يذهب بفرقته مستقلًا قطار البضائع ليعرض المسرحيات للعمال والمهندسين خلال فترة بناء السد العالي لمدة 10 سنوات دون أجر، وفي أحد المرات تعرض لمرض شديد من شدة الحرارة، فأرسل له الدكتور عبدالفاطر حاتم 3 أطباء بطائرة عسكرية لعلاجه، وبعد نكسة 5 يونيو 1967، كان عوض الأكثر نشاطًا بين فناني المسرح، فقد ارتدى ملابس تشبه الملابس العسكرية، وكان يتجه إلى مناطق القتال وينقل أقفاص الخضروات والفاكهة إلى الجنود في السويس ويقوم بنقل الجنود الجرحى.وقررت الدولة عام 1968 أن تعطى محمد عوض مسرح الزمالك بأمر مباشر من الرئيس عبدالناصر، وبإيجار شهرى ألف جنيه، وكون محمد عوض فرقته الخاصة وحقق نجاحات كبيرة"، تراجعت نجوميته عند إصابته بمرض السرطان، ظل على صراع معه لـ ٧سنوات، حتى أودى بحياته في ٢٧ فبراير عام ١٩٩٧.