اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

يعد الفنان يوسف فخر الدين من أصحاب لقب «الجان» في السينما المصرية، ورغم ذلك فإنه من أصحاب أدوار البطولات الجماعية، طيلة فترة عمله السينمائي، ولم يقم يومًا ببطولة مطلقة، واعتزل الفن بسبب حبيبته التي ترك مصر كلها ذاهبًا إلي اليونان بسببها.يوسف محمد فخر الدين هو أسمه بالكامل، أحد نجوم جيلي الخمسينات والستينات من القرن الماضي، مواليد العام 1935 بحي مصر الجديدة، وهو شقيق الفنانة مريم فخر الدين، لأب مصري وأم مسيحية ذات أصول مجرية، وقدمته الفنانة مريم فخر الدين في فيلم «رحلة غرامية» في عام 1957، وبعدها شارك مع شقيقته في فيلم «أنا وقلبي» ليترك الدراسة في الجامعة، ويستكمل العمل في الفن، لقب بفتى الشاشة المدلل نتيجة لشقيقته، التي كانت تقول في الوسط الفني إن والده برغم أنه كان شخصًا صارمًا إلا أنه كان هو ووالدته يدللانه، وكانت مريم فخر الدين تغار منه، بدأ المخرجون والمنتجون يرشحونه للعديد من الأفلام بأرقام خيالية، جعلته يفكر في أن يكمل طريقه في التمثيل، بعد أن حقّق نجاحًا كبيرًا، حيث حصل على مائة جنيه مصري، عن أول فيلم شارك فيه.على الرغم من أن وسامة الفنان يوسف فخر الدين كانت سببًا رئيسيًا في دخوله عالم السينما، فإنها كانت أيضًا سببًا في انحصاره في أدوار معينة فظل ممثلًا ثانيًا، ولم يره الجمهور في أدوار البطولة المطلقة، وإنما شارك في أدوار بطولة جماعية عدة مرات، نجح في شخصية الشاب متعدد العلاقات والجريء في أغلب أعماله، على الرغم من أن هذه الشخصيات التي لعبها في السينما كانت عكس شخصيته في الواقع التي اتسمت بالخجل، عمل مع نجوم ونجمات الفن، والتي من أهمها مع فاتن حمامة في فيلم «بين الأطلال» و«الشيطانة الصغيرة» مع سميرة أحمد، وشارك مع شكري سرحان وعمر الشريف في بطولة فيلم «إحنا التلامذة»، ومع إسماعيل ياسين في فيلم «حماتي ملاك».خلال مشواره الفني شارك الفنان يوسف فخر الدين فيما يقرب من مائة فيلم من بينها: «موعد مع المجهول، من أجل امرأة، والحب كده، البنات والصيف، المراهق الكبير، والأشقياء الثلاثة، وشقاوة بنات، وحياة عازب، بياعة الجرايد، وأول حب، وثورة البنات، والثلاثة يحبونها، والحياة حلوة، وشاطئ المرح»، وكان آخر أفلامه في عام 1982 «القضية رقم 1».كانت الأزمة الأكبر في حياة فتى الشاشة المدلل، هي وفاة زوجته الممثلة نادية سيف النصر، والتي أحبها بشدة وتزوجها عن قصة حب كانت حديث الوسط الفني لسنوات، وتوفيت في حادث سيارة في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1974، وظل لفترة كبيرة في حالة عزلة تامة قرر على أثرها اعتزال العمل الفني، وترك مصر وسافر إلى اليونان، واستقر هناك لسنوات طويلة، وعمل في بداية سفره موظفًا للاستقبال في أحد الفنادق ثم بائعًا للإكسسوار، وتعرف على صاحبة المحل الذي يعمل فيه وتزوجا واستقر في اليونان حتى أصبح أحد رجال الأعمال البارزين هناك، وفي العام 1997، عاد لمصر لزيارة شقيقته مريم فخر الدين، وشعر بآلام دخل نتيجتها للمستشفى ليخرج على مقعد متحرك صاحبه حتى وفاته في العام 2002، ودفن في اليونان بمقابر الأقباط لعدم وجود مقابر للمسلمين هناك.