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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في إفريقيا تقترب من 1.5 مليون

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:52 م
كورونا
كورونا
وكالات
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بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في إفريقيا 1497391 حالة حتى السبت، حسبما ذكر المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وفي بيان، قال المركز إن عدد الوفيات الناجمة عن المرض في إفريقيا وصل إلى 36504 حتى اليوم السبت.

ولفت المركز إلى أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض في جميع أنحاء القارة بلغ 1236859 حتى الآن.

وقال المركز إن أكثر الدول الإفريقية تضررا من المرض فيما يتعلق بعدد الحالات الإيجابية هي جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا على التوالي.

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