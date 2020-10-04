طائرة بدون طيار لدعم مرشحى «النواب» بالمنوفية (صور)

أثارت طائرة بدون طيار لتصوير مؤتمر انتخابي لمرشحين مستقلين لمجلس النواب، عن دائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي والذين اعترضوا على هذا النوع من التوثيق نظرا لمخالفتها.وأوضح إبراهيم السرساوي، أحد المرشحين، أن أهالي القرية دعوه إلى مؤتمر لدعمه، مضيفًا: "مقدرش أقول للناس انتوا جايبين إيه ومنعين إيه".وأكد أنه سيشدد على الجميع في المؤتمرات القادمة الاهتمام بهذه التفاصيل لمنع حدوث مشاكل.فيما قال سعيد قاسم مرشح مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم، إنه لا توجد مخالفات قانونية فيما يخص هذا الشأن ولم يكن المقصود إثارة البلبلة من قبل المنافسين.وشهد المؤتمر الإنتخابي للمرشحين، سعيد محمد قاسم المرشح عن حزب "حماة وطن"، والسيد إبراهيم السرساوي المرشح المستقل، تواجد طائرة بدون طيار "درون" لتصوير المؤتمر الحاشد والذي عقد في قرية شنوان بدائرة المركز.