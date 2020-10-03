مدير «القومي للترجمة»: أسست لجنة إنقاذ وسأعيد ترتيب أوراق المركز في 3 شهور

منذ أن صدر قرار توليها المركز القومي للترجمة منتصف شهر أغسطس الماضي خلفا للدكتورة علا عادل ولمدة عام، والدكتورة كرمة سامي أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية الألسن جامعة عين شمس، أعلنت أن الوقت ليس وقت إعلام وإعلان عما تنتوى فعله، وأن الأولوية لدراسة وبحث كافة الملفات بالمركز - العالقة منها التي تنظر البت فيها -؛ الذي أُنشئ بقرار جمهوري في أكتوبر 2006 ويلعب دورًا مهمًا في ترجمة الأعمال الأدبية والإجتماعية والإنسانية من كافة أنحاء العالم.علا عادل تسلمت تركة ثقيلة تمتد لأكثر من 14 عاما، يتفرع منها إشكالية ترجمة بعض الأعمال لأكثر من مرة على يد أكثر من مترجم، وكذلك حقوق الملكية الفكرية للأعمال المترجمة عن لغات أخرى، وترجمة بعض الأعمال التي ترتبط بنوع من العلوم عن غيرها، كذلك صدور بعض الترجمات عن لغات ومن قارات وقلة ترجمة بعض الأعمال عن لغات بل ومن قارات أخرى؛ وما إلى ذلك.وفي حديثها لـ«الدستور» بعد توليها مهام عملها منذ شهر ونصف الشهر، أكدت الدكتورة كرمة سامي أنها أسست ما يعرف بـ«لجنة إنقاذ» داخل المركز من وحداته الإدارية بهدف دراسة كافة الإشكاليات التي يعانيها المركز من قبل، وكذلك لخلق ما يعرف بالعمل بروح الفريق على أن تتكاتف جهود كافة العاملين بالمركز، ومن المترجمين المتخصصين من خارجه للوصول إلى تصور يستعيد دور المركز القومي للترجمة كما كان.وعن أبرز تصوراتها للترجمة من خلال المركز القومي للترجمة، قالت إن حل إشكالية الأعمال المترجمة المتراكمة يتصدر أولويات عملها، كذلك وضع تصور خاص بترجمة أعمالنا الأدبية المصرية للغات أخرى، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمترجم، والانفتاح على الترجمات من لغات أخرى لتقديم ما تنتجه الثقافات الأخرى بشكل عادل ودون تحيز لثقافة عن أخرى.