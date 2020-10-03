كرارة وهنيدي والسقا ومصطفي شعبان يشاركون في «تحدي الكمامة» على «تويتر»

أطلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مبادرة عبر حسابهم الرسمي في الشرق الأوسط تحت مبادرة "تحدي الكمامة"، حرصًا منهم على حث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.وشارك عدد من نجوم الوسط الفني في المبادرة ليحثوا الناس على أهمية ارتداء الكمامة، وكان من بينهم النجم أمير كرارة وأحمد السقا ومحمد هنيدي ومصطفي شعبان، ونجم فريق وأما الفنان أحمد شامي الذي نشر صورته مرتديًا الكمامة وفعل الهاشتاج.ويشار إلى أن العديد من رواد "تويتر" شاركوا هاشتاج "#تحدى_الكمامة" عبر حساباتهم، في ظل ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم.