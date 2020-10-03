16 حزبًا سياسيًا يتنافسون على 25 مقعدًا في الجيزة بـ362 مرشحًا

يتنافس 16 حزبًا سياسيًا، إضافة إلى عدد من المرشحين المستقلين بإجمالى 362 مرشحًا في انتخابات مجلس النواب 2020، على المقاعد الفردية لمُحافظة الجيزة التي قُسمت إلى 12 دائرة انتخابية فردية وخصص لها 25 مقعدًا، طبقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.ودفع حزب مستقبل وطن بـ25 مرشحًا، وحماة الوطن بـ10 مرشحين، والوفد بـ6 مرشحين، فيما دفع كل من حزبي المصرى الديمقراطي والحرية بـ4 مرشحين.ودفعت كل من أحزاب المصريين، الشعب الجمهوري، مصر القومي، والمؤتمر وبـ 3 مرشحين، وكل من أحزاب: الحركة الوطنية، والنور السلفي، والمصريين الأحرار، والمحافظين بـ2 من المرشحين، كما دفعت كل من أحزاب أبناء مصر، العربي للعدل والمساواة، الأحرار الاشتراكيين بمرشح واحد وبلغ عدد المرشحين المستقلين 292 مرشحًا.ومن المقرر أن تجري انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2020 في الخارج أيام ٢١ و٢٢و٢٣ أكتوبر٢٠٢٠، وتجري في الداخل من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء أيام السبت والأحد ٢٤ و٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠.وتعلن نتيجة المرحلة الأولى الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠، وتجري الإعادة للمرحلة الأولى في الخارج في حال الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين ٢١و٢٢و٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠.فيما تجري جولة الإعادة بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم الإثنين ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠.