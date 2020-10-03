مصطفى الكاظمي: الحكومة العراقية الحالية خيمة لكل المواطنين

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء اليوم السبت، إن هذه الحكومة حكومة حل وليست أزمات وهي خيمة لكل العراقيين.وأضاف في مقابلة مع تلفزيون العراقية: "نعمل على حماية الوضع الأمني والاقتصادي من الانهيار، وأعمل على إرضاء الشعب وهذه الحكومة أنتجها الواقع الاجتماعي، والعراق في خطر والشعب أدرك ذلك وخرج في المظاهرات السلمية".وتابع: "إن أمريكا قدمت قلقها بشأن ما تتعرض له المواقع الدبلوماسية في العراق ولم نستلم أي تهديد من أمريكا بشأن سحب سفارتها بل استلمنا انزعاجا، والبعض يحاول أن يعكر علاقاتنا مع أمريكا وجهات متعددة في العراق تعمل على إثارة الفوضى بينهم قوى سياسية وعصابات وآخرون يريدون العيش في الفوضى".وذكر أن "تهديدات الإدارة الأمريكية بشأن استهداف السفارة الأمريكية ستؤدي إلى العزلة وانهيار اقتصادي مباشر في العراق، لأن أموال مبيعات النفط مودعة لدى أمريكا".وأوضح رئيس الحكومة العراقية أن المظاهرات الاحتجاجية في العراق هي انعكاس لأخطاء سياسية وان العراق يمر بأزمة أقتصادية لم يشهدها من قبل، وصرح بأن علاقات العراق مع الولايات المتحدة تبني على أساس المصالح المشتركة، مشيرا إلى أهمية بناء مصالح العراق مع أمريكا في مختلف المجالات.وأضاف: "وصلنا إلى خيوط بشأن نتائج التحقيق في جريمة مقتل المحلل الاستراتيجي هشام الهاشمي وآخرين وسنعلن عنها بعد اكتمال التحقيق".وأوضح: "نريد إرجاع المؤسسات الأمنية للعمل باختصاصها والعراق يمر بظروف اقتصادية صعبة وهي أخطر مرحلة اقتصادية يمر بها العراق حتي الآن"، لافتا: "استلمت خزينة خاوية وسوء تخطيط وإدارة فاشلة تعتمد على النفط أو الموت".وأكد الكاظمي: "نحن لا ننسى تعاون الولايات المتحدة الأمريكية في إزاحة صدام (حسين) والقتال ضد داعش ولا نخجل من علاقاتنا مع أمريكا وإيران والسعودية ونعمل على تصفية كل المشاكل، ونسعى إلى علاقات متميزة مع الدول العربية والأجنبية وألا نكون في عزلة".