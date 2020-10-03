رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصطفى الكاظمي: الحكومة العراقية الحالية خيمة لكل المواطنين

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:16 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
وكالات
طباعة
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء اليوم السبت، إن هذه الحكومة حكومة حل وليست أزمات وهي خيمة لكل العراقيين.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون العراقية: "نعمل على حماية الوضع الأمني والاقتصادي من الانهيار، وأعمل على إرضاء الشعب وهذه الحكومة أنتجها الواقع الاجتماعي، والعراق في خطر والشعب أدرك ذلك وخرج في المظاهرات السلمية".

وتابع: "إن أمريكا قدمت قلقها بشأن ما تتعرض له المواقع الدبلوماسية في العراق ولم نستلم أي تهديد من أمريكا بشأن سحب سفارتها بل استلمنا انزعاجا، والبعض يحاول أن يعكر علاقاتنا مع أمريكا وجهات متعددة في العراق تعمل على إثارة الفوضى بينهم قوى سياسية وعصابات وآخرون يريدون العيش في الفوضى".

وذكر أن "تهديدات الإدارة الأمريكية بشأن استهداف السفارة الأمريكية ستؤدي إلى العزلة وانهيار اقتصادي مباشر في العراق، لأن أموال مبيعات النفط مودعة لدى أمريكا".

وأوضح رئيس الحكومة العراقية أن المظاهرات الاحتجاجية في العراق هي انعكاس لأخطاء سياسية وان العراق يمر بأزمة أقتصادية لم يشهدها من قبل، وصرح بأن علاقات العراق مع الولايات المتحدة تبني على أساس المصالح المشتركة، مشيرا إلى أهمية بناء مصالح العراق مع أمريكا في مختلف المجالات.

وأضاف: "وصلنا إلى خيوط بشأن نتائج التحقيق في جريمة مقتل المحلل الاستراتيجي هشام الهاشمي وآخرين وسنعلن عنها بعد اكتمال التحقيق".

وأوضح: "نريد إرجاع المؤسسات الأمنية للعمل باختصاصها والعراق يمر بظروف اقتصادية صعبة وهي أخطر مرحلة اقتصادية يمر بها العراق حتي الآن"، لافتا: "استلمت خزينة خاوية وسوء تخطيط وإدارة فاشلة تعتمد على النفط أو الموت".

وأكد الكاظمي: "نحن لا ننسى تعاون الولايات المتحدة الأمريكية في إزاحة صدام (حسين) والقتال ضد داعش ولا نخجل من علاقاتنا مع أمريكا وإيران والسعودية ونعمل على تصفية كل المشاكل، ونسعى إلى علاقات متميزة مع الدول العربية والأجنبية وألا نكون في عزلة".

موضوعات متعلقة

«فضيحة بالوثائق».. أنشطة «موزة» لتمويل الإرهاب في سوريا (صور)

أول رد من محمد صلاح بعد أنباء إصابته بـ فيروس كورونا

إجازات شهر أكتوبر بالتاريخ واليوم

علماء الفلك وإصابة ترامب بكورونا.. هل تكتمل «النبوءة» المأساوية؟

الصور

image description

«لرصد مدى الالتزام».. محافظ دمياط في زيارة مفاجئة لوحدة صحية

image description

نجوم الفن في حفل افتتاح جاليري ريهام العدل

image description

بيراميدز يواصل انتصاراته بثلاثية المقاصة

image description

محافظ دمياط تناقش أزمة الصرف الصحي في القرى

image description

محافظ دمياط تهدي السكرتير المساعد درع المحافظة

الأكثر قراءة

أول رد من محمد صلاح بعد أنباء إصابته بـ فيروس كورونا

تسريب صوتي لابنة المقاول محمد علي تسب جدها وجدتها: «مهزأين»

«صحة كفرالشيخ» تكشف حقيقة الفيديوهات الجنسية داخل مستشفى

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

بعد انتشار «التعلم عن بُعد».. خبير: التكنولوجيا قادمة بقوة

حاكم دبي يشهد وضع القطعة الأخيرة لواجهة متحف المستقبل

دراسة: القمر سلب 60% من الغلاف الجوى للأرض

أوعية إلكترونية لعلاج الجروح والأعضاء التالفة

أيام زمان

أغرب أغنيات فايزة أحمد.. تسببت في استجواب برلماني ومنعت من الإذاعة بالأردن

حيلة شيخ النواب «سيد جلال» لإجبار الحكومة على إلغاء الدعارة

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
ماجد حبته
عزف «إخوانى إسرائيلى» مشترك
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: نستعد لإعادة معرض كتاب المنصورة بعد توقف 15 عامًا

مدير «القومي للترجمة»: أسست لجنة إنقاذ وسأعيد ترتيب أوراق المركز في 3 شهور

جمعية الأدباء تكرم الراحل يسري العزب

إبراهيم الكوني: «أنا لم أحترق عبثًا.. والصحراء لقنتني كل شيء»