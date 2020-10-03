الأطراف الليبية تعلن التوافق على المناصب السيادية بمشاورات بوزنيقة

أكد أطراف الحوار الليبي في اجتماعات بوزنيقة بالمغرب، أن هناك تفاهم وتوافق حول معايير التعيين في المناصب السيادية.وقال أطراف الحوار الليبي في بيان مشترك في اجتماعات المغرب، مساء اليوم، إن اللقاءات بينمها ما زالت مستمرة بغية الوصول إلى توافق كامل بخصوص كل الإجراءات المتعلقة بالمادة 15 من "اتفاق الصخيرات" السياسي.وتعهد وفد الحوار الليبي في بوزنيقة باستمرار مواصلة الاجتماعات؛ للتوصل إلى توافق كامل بخصوص المناصب السيادية.وشدد الجانبان خلال البيان المشترك على أن روح "التفاهم والتوافق" تسود الحوار حول معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية.وتتواصل أعمال الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة بين وفدي مجلس الدولة الاستشاري برئاسة فوز العقار، ومجلس النواب برئاسة يوسف العقوري.وكان الوفدان باشرا مساء الجمعة، هذه الجولة التي تأتي بعد نحو شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة (6 – 10 سبتمبر الماضي)، والتي أسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل بشأن المعايير والآليات الشفّافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.وذكر الجانبان أن لقاءاتهما جاءت تطبيقا لنص المادة 15من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في 2015، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.