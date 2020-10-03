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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«أبل» تعتزم تطوير هاتف «آي فون» قابل للطي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:26 م
أبل
أبل
أ.ش.أ
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كشفت براءة اختراع جديدة لشركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، عن فكرة هاتف ذكي جديد قابل للطي سوف يحتوي على شاشة عرض تصلح نفسها ذاتيا.

وبحسب موقع "باتينتلي أبل" المعني ببراءات اختراع منتجات الشركة الأمريكية، فإن "أبل" تقدمت بطلب لتسجيل براءة الاختراع الجديدة في شهر يناير الماضي.

ووفقا لطلب براءة الاختراع فإن المفهوم المقترح للشاشة الجديدة يسمح للجهاز بإصلاح نفسه ذاتيا دون تدخل المستخدم يدويا.

ومن الناحية النظرية، فإن الإصلاح الذاتي لشاشة الهاتف القابلة للطي ينشط تلقائيا عندما يكون الجهاز مشحونا كهربائيا أو مضبوطا على وضع مجدول مسبقا، وسيستخدم الحرارة والضوء والجهد الكهربائي لإصلاح الطبقة الواقية فوق شاشته.

ويقول طلب براءة الاختراع أيضًا إن غطاء شاشة الجهاز الافتراضي قد يشتمل على طبقة من المطاط الصناعي يمكن أن تفقد شكلها وتستعيده؛ للحفاظ على حماية الأجزاء الداخلية الحساسة للجهاز. ومن الناحية النظرية، ستجعل مادة هذا المفهوم غطاء الشاشة الكلي القابل للطي أكثر متانة.

جدير بالذكر، فإن العديد من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك "سامسونج" و"موتورولا"، تصنع بالفعل أنماطًا مختلفة من الهواتف القابلة للطي، لكن ميزة الإصلاح الذاتي المقترحة من "أبل" ستضيف لمسة فريدة إلى هذه الأجهزة. وعانى أول هاتف سامسونج من هذا النوع من الهواتف القابلة للطي، وهو "جالاكسي فولد"، من مشكلات تتعلق بمتانة شاشة العرض.

وشوهدت تقنية الإصلاح الذاتي الأساسية في هاتف ذكي واحد على الأقل بالفعل، وهو "جي فليكس" الذي تصنعه شركة "إل جي" الكورية الجنوبية منذ عام ٢٠١٣.

ولا يوجد ما يشير إلى أن شركة "أبل" ستطلق هاتفًا قابلا للطي بمواد ذاتية الإصلاح قريبًا.

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