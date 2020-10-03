دورة تدريبية للرائدات بفرع المجلس القومي للمرأة بالعريش

أكدت إحسان داود غالي، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء دور المجلس في تبني قضايا المرأة بصفة عامة (والمرأة السيناوية بصفة خاصة).وأعلنت إحسان غالي، فى الدورة التدريبية للرائدات (التي نظمها فرع المجلس اليوم بالعريش بناء على توجيهات الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة وبحضور إيزيس محمود مدير عام إدارة التدريب بالمجلس تحت عنوان: المشاكل والمعوقات التى تقابل الرائدات خلال حملات طرق الأبواب بفرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء)، عن أنشطة وفعاليات فرع المجلس من خلال حملات طرق الأبواب، مؤكدة على دور الرائدات فى دعم تنفيذ أنشطة المجلس وتوعية المرأة السيناوية والتواصل معها فى مختلف مناطق المحافظة بالرغم من الظروف المحيطة وجائحة كورونا، ومشاركتهن فى العديد من الأنشطة والفعاليات وحملات طرق الأبواب وخاصة حملة " احميها من الختان".من جانبها، أكدت إيزيس محمود، مدير عام إدارة التدريب بالمجلس القومى للمرأة أهمية دور الرائدات، وحرص المجلس وادارة التدريب على رفع كفاءة الرائدات من خلال الدورات التدريبية، مشيرة الى قيام المجلس بتدريب 35 ألف رائدة على مستوى جميع محافظات مصر من خلال الدورات التدريبية التى نظمتها إدارة التدريب بالمجلس لهن؛ حيث أنهن الأقدر على توصيل التوعية الى المرأة فى أى مكان من خلال حملات طرق الأبواب والدخول الى البيوت وكسب ثقة المرأة واقناعها بأهداف الحملة.وتناولت الدكتورة إيناس كمال مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالمحافظة أهمية حملات طرق الأبواب ودور الرائدات فى التوعية من خلالها وصولا الى المستهدف منها وتبنى قضايا المرأة.وأشارت نسرين حمدى بكير مسئول مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس إلى دعم وتبني قضايا المرأة فى مختلف المجالات، ومتابعة الأمور الخاصة بها على مستوى جميع الأصعدة عن طريق الشركاء من الجهات المعنية وشبكة المحامين المتطوعين والخط المختصر 151115.حضرت الدورة التي عقدت في مقر فرع المجلس بالعريش 50 رائدة ومسئولي إدارة التدريب بالمجلس، إلى جانب عايدة مصبح وفريال عبيد والدكتورة سونيا عطية والمهندسة ناهد سلام والإعلامية نهى الغول من عضوات فرع المجلس وعدد من المواطنين.