ارتفاع إصابات كورونا في اليونان لـ19 ألفًا و613 حالة

أعلنت الصحة اليونانية، اليوم السبت، عن تسجيل 267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وسبع وفيات خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة.ونقلت صحيفة ريبورتر اليونانية على موقعها الإلكتروني عن وزارة الصحة القول إن العدد الإجمالي للحالات ارتفع إلى 19 ألفًا و613 حالة بينما بلغت حالات الوفاة 405 بعد تسجيل سبع حالات.وأضافت أن 219 حالة تعافت تمامًا من المرض وخرجت أمس من المستشفى بينما هناك 79 حالة متصلة بأجهزة التنفس الصناعي.