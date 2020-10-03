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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في الميادين العامة «ملحمة وطنية»

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:28 م
النائب عمر وطني،
النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب
محمد جعفر
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قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مشاركة جموع الشعب فى احتفالات أكتوبر حملت رسالة خاصة لكل دول العالم، وعلى رأسها التى تعادى مصر وتدعم الجماعات الإرهابية، بأن الشعب يصطف وراء قيادته السياسية ويقف معها فى مواجهة قوى الشر والظلام التى تستهدف العبث بأمن واستقرار البلاد وزعزعة أمنها.

وأضاف وطني، في بيان له اليوم، أن الشعب المصرى سطر بنزوله إلى الميادين العامة ملحمة وطنية، وأعلن وقوفه خلف القيادة السياسية، ووجه ردًا قاطعًا لكل المكذبين والمضللين والمشككين فى إنجازات الدولة المصرية، وأحبط جهودهم، وأوقف نزيف الشائعات التى يروجونها على مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف نشر الكراهية والضغينة فى النفوس.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن القوات المسلحة الباسلة كانت وما زالت وستظل الحارس الأول والمدافع عن الدولة لحماية الشعب من أى اعتداء، سواء كان خارجيًا أو داخليًا، مضيفا أن انتصارات أكتوبر هى ذكرى قومية يفخر بها كل مصرى، بعيدًا عن أذناب الجماعة التى لا تريد الخير لمصر وشعبها، وتعد هذا العام، فرصة لإثبات الدعم للقيادة السياسية ضد محاولات إحداث الفوضى والوقيعة بين الشعب وحكومته.

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