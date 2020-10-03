القوات الأمنية العراقية تعتقل 26 إرهابيًا بمحافظة نينوى

ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 26 إرهابيًا من تنظيم"داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة من محافظة نينوى بشمال العراق.وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء العراقية اليوم أنه وفقًا لمعلومات استخبارية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى عبر نصب كمائن، من إلقاء القبض على الإرهابيين الذين كانوا يعملون بما يسمى بـديواني" الجند والصحة، والتصنيع والتدريب"، مشيرًا إلى أنهم اعترفوا بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية، ومهاجمة ومواجهة القوات الأمنية.