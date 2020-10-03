كنيسة بشبرا تحتفل بعيد القديسة تريزا الطفل يسوع

احتفلت صباح اليوم السبت، كنيسة القديسة تريزا بشبرا بعيد القديسة تريزا الطفل يسوع، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الأب إيليا الكرملي حسب الطقس اللاتيني.وألقى الأب إيليا كلمة العظة حول عمل القديسة تريزا فى الحياة الخاصة لمن يتخذونها شفيعًة لهم، ووصف القديسة تريزا بأنها مثل العذراء مريم. كما وصف القديسة تريزا بأنها عجيبة، لقداستها، وتحملها للآلام.وأضاف أن جميع الباباوات لم يستطيعوا وصف تحملها للألم، مثل: البابا بولس السادس، والبابا بوحنا بولس الثانى، والبابا بنيدكتس السادس عشر ووصولًا للبابا فرنسيس.ثم أعطى الأب إيليا البركة الرسولية برفات القديسة تريزا، وعقب ذلك ثم توزيع الورود على الشعب.