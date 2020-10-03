محمد هنيدي ضيف لميس الحديدي في «كلمة أخيرة» غدا

يستضيف برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على «قناة ON» الفنان محمد هنيدي في حلقة مميزة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.يتحدث محمد هنيدي خلال الحوار عن الشهرة وأهم الأعمال التي قدمها ورحلته في عالم الفن، بالإضافة إلى أبرز المشاهد التي يتذكرها في كواليس أفلامه التي حققت نجاحًا كبيرًا.يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة مع لميس الحديدي» يبدأ أولى حلقاته غدا الأحد، حيث سيذاع أسبوعيًا من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً.