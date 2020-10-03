66 ألفًا و633 طلب تصالح في مخالفات البناء بكفرالشيخ

أعلنت محافظة كفرالشيخ عن أن عدد طلبات التصالح التي تم استقبالها حتى الآن بلغت 66 ألفًا و633 طلب تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح بلغت 338 مليونًا و954 ألف جنيه.وأكد المحافظ أن هذه الأموال ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكدًا أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لوعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.وأضاف أن المحافظة تقدم كل التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 25% لـ40%، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية، واستقبالهم بـ88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.