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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا إبراهيم إسحق يهنئ البابا ثيودروس بانتخابه بطريركًا للروم الأرثوذكس

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:28 م
الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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هنأ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداسة البابا ثيودروس بمناسبة مرور 16 عامًا على انتخابه من المجمع المقدس، ثم بالقرعة الهيكلية المقدسة بابا وبطريركًا على كرسي الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس.

وجاء نص التهنئة في بيانه: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ قداسة البابا ثيودروس بمرور ستة عشر عامًا على انتخابه من المجمع المقدس ثم بالقرعة الهيكلية المقدسة بابا وبطريركًا على كرسى الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، ونصلي إلى الله القدير أن يبارك خدمتكم المقدسة وأن يثبتكم علي كرسيه أزمنة سالمة هادئة».

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