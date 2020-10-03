إبراهيم الكوني: «أنا لم أحترق عبثًا.. والصحراء لقنتني كل شيء»

ناقش الروائي الكبير إبراهيم الكوني روايته «سلفيوم» بصالون الملتقى الأدبي الإماراتي وعلى التطبيق الافتراضي «زووم» مساء اليوم في تمام السادسة مساء.وأجاب «الكوني» على كل الأسلة التي تمحورت حول الكتابة وحياته واغترابه وتأثير ذلك على كتابته للرواية.وقال عن الاغتراب: «إشكالية قطع الجذور فوضحت أنها لا تعني الوطن، عندما تقطع الجذور تنزف وتحملها معك، أي أنك تحمل معك نزيفك وآلامك، ليس مصادفة أن أقصى عقاب أن تبعث إنسان إلى الغربة، وفي العصر الروماني كان حكم الإعدام أيسر من النفي، فبيدوس حكم عليه بالنفي إلى بحر الظلمات فراح يتشفع ويبكي في مرثياته ويطالب بعودته لوطنه، في الواقع تغريب الإنسان قصاص أقوى من حكم الإعدام، وعندما أريد قطع الجذور فإن الغربة لها ثمن والحرية التي تنجم عن الاغتراب لها ثمن أيضًا».وأضاف الكوني: «الجذور تنزف فيك وليس في الوطن، جذورك أنت هي المقطوعة وتنزف في قلبك، وأنا مثلًا لي أكثر من ستين عاما مغتربًا ولولا هذا النزيف لما كتبت، ورواياتي هي مرثيات حب إلى الوطن، ما اقسى من نزيف الدم إلا نزيف الروح، وعندما تقطع الجذور فهذا نزيف روح وليس نزيف دم».وفي ردعلى سؤال عن المرأة، قال: «أن يقرأني الناس فهي جائزتي، وفي عصرنا ما لا يؤنث لا يعول عليه، وان لم تقرأك المراة فلن يفهمك العالم، واليوم شعرت أنني لم اكتب هذه الرواية اعتباطًا، وأقول ان كل ما كتبته لم اكتبه عبثا، وامتناني العميق لكل النساء».وأكمل: «اعترف أنني مقصر في أن أنقل حقيقة شعبي للعالم، وهذا الذي أقوله واكتبه لا يتجاوز العشرين أو الثلاثين في المائة، هناك استعصاء حقيقي في تحويل المجتمع المغترب المنفي والمجهول إلى مادة روائية سيما بلغة مكتسبة مثل العربية، شعرية هذا الواقع الأسطوري الذي يعيشه الطوارق وحميميته في الإخلاص والوفاء لأعظم وأقسى صحاري العالم وإلا لما أطلق عليها الصحراء الكبرى، برغم كل ما قيل عنها إنها أكثر صحاري العالم جمالا واكتمالا، لذا فقصيدة المديح أو أنشودة المديح لم تكتب بعد في صحرائي الكبرى، وكل ما فعلته هو أن اقترب من هذا العالم الذي ظل مجهولا عصيا عن التعبير عنه، لأن الشعوب التي سكنت القمم منكفئة على نفسها ومن الصعب تطويع اللغة حين تكون مكتسبة أن تعبر عنها وهذا يحتاج إلى طاقة هوميروس أو شكسبير، واعتبر نفسي اليوم عندما استشعر بعض هذا التعبير فهذا وسام على صدري وبرهان على أنني لم أحترق عبثًا».وعن طفولته والتيه في الصحراء الكبرى، قال: «بالنسبة للطفولة كان ذلك الضياع مجازًا، وكان درسا أوليا لقنته لي كاهنة كبرى اسمها الصحراء، وهناك الكثير الذين كتبوا أن أمي وجدتي هن من لقنوني الأساطير، واختلقوا علي ما قيل على ماركيز وبورخيس، ولكن الحقيقة لا أمي ولا جدتي هم الذين اسطروا العالم لي، ولكن هناك كاهنة الصحراء نفسها، الصحراء نفسها هي التي لقنتني، وأعتقد أن لقائي با في عمر الخمس سنوات أكثر أو أقل لا أذكر، ولكني اتذكر انه كان أمرًا مفصليا في حياتي لانها بثتني ما لم أتخيله، وما انطبع في وجداني للابد ولم استطع التعبير عنه».وأكد الكوني: «في تلك المرة الصحراء هي التي صقلتني واعتبرت تلك الهبة وثيقة عهد، واعتبرت أن هناك عهدا بيني وبينها لكي أسخر حياتي وأقول كلمتها، الصحراء هي التي أنجبت العالم، ولكن لا أحد يعترف بهذا، وتظل الصحراء هامشية حتى على أبنائها مثل أهل الصحراء الكبرى وأهل الجزيرة العربية، لذا كل ما افعله في واقع الأمر هو وحي من تلك التجربة التي استطيع ان اسميها معراجا، كانت منعطفا في تجرتبتي الدنيوية ومعراجا حقيقيا بموجبه استطاعت الصحراء أن تكشف لي عن سرها بدرجة ما، وأخفت عني أشياء بطبيعة الحال ولكنها حفزتني لكي اكون خليفة لها في الأرض، ولكي أبشر العالم بها كحرية، حرية بلا بداية ولا نهاية، ويكفيها فخرا انها حرية والحرية هي الوجه الآخر للحقيقة، ولأن الحقيقة هي الحرية في بعدها اللامحدود، في بعده المتدفق والروح مجسدة، والروح الصحراء تجسدت مثل طبيعة اغتربت عن نفسها ولكنها تجسدت، ولهذا يلجا للصحراء كل الزهاد وكل طالبي الحقيقة».وفي رد على سؤال هل الرواية هي تحذير مبكر لما يمكن أن يحل بالعالم قال الكوني: "نعم فالرواية هي نهج النبوءة ولها القدرةعلى استشراف الواقع في بعده المفقود، والرواية الحقيقية هي التي ليست رواية التسلية كما يحاول البعض ان يسوقوها ولكن رواية الرسالة هي نبوءة أو يجب ان تكون نبوءة، وفي العادي تتحول نبوءة لأن قوانين الوجود محكومة بـ قوانين خفية، وتوصلت إلى أن الله او الحق الواحد الأحد وضع ناموس سماه القدر والناموس هو الذي يحكم باسم الاله، ولذا الناموس تسير عليه البشرية والطيبعة والافلاك وكل شيء، ومن خالف الناموس هو الذي سيعاقب تلقائيا، ومادام العالم محكوم بالناموس ونؤمن به ونستوعبه ونتماهى معه تلقائيا سيخرج في كتابتنا، وعندما اكتب ليس أنا من يكتب ولكن المجهول وهو انسان آخر في داخلي، وهو ما اعتادوا على تسميته بالإلهام، وذلك المجهول هو الذي يكتنبا ويكتب بهذه الحقيقة لحظة العزلة الكاملة والتبتل والانقطاع عن الوجود واسمها هو الحضور في البعد المفقود، حيث يسكن الله، ما يوحى لك يتحول نبوءة، وكما قال هيرودوت عن الليبيين، وسمى الكتاب التراجيديا لم يخطئ لأن كل النبوءات هي في ليبيا تراجيديا وفي مصر نسميها "تاليا" وهي ربة المهزلة، وتاريخ مصر حصل فيه مهازل في غاية الغرابة، مثل قمبيز ملك الفرس عندما غزا مصر وارتكب مهازل لم ترتكب من قبل، وتحولت المسألة إلى هزلية لأن التراجيديا عندما تجتاز برزخ معين تتحول لمهزلة، ولهذا هيرودوت لا يكتب تاريخ ولكنه يكتب ملاحم، وأساطير ولا تختلف عن هوميروس، ولهذا كانت نبوءته صادقة ومست تلك الشعوب التي كتب عنها.