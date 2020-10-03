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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: 1321 إصابة جديدة بكورونا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:39 م
لبنان كورونا
لبنان كورونا
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 1321 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 43480 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة– في بيان لها– إلى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 398 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 13445 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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