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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا تسجل 2367 إصابة جديدة بكورونا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:11 م
كورونا بولندا
كورونا بولندا
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم السبت، أن عدد المُصابين بفيروس كورونا ارتفع خلال آخر أربع وعشرين ساعة بواقع 2367 حالة ليصل الإجمالي إلى 98140 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء البولندية في نسختها باللغة الإنجليزية - أن 34 شخصا توفوا بالفيروس خلال الفترة ذاتها ليرتفع إجمالي المتوفين بالفيروس إلى 2604 فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن 72209.

ورصدت بولندا أول حالة إصابة بالفيروس في الرابع من شهر مارس الماضي.

وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس كورونا للإصابة بمرض (كوفيد-19)، ومن ضمن أعراضه الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب.

ويُرجح أن يكون الفيروس، الذي يمكن أن يصيب بعض مرضاه بالالتهاب الرئوي الحاد، نشأ في أواخر 2019 في سوق لبيع حيوانات حية في ووهان بالصين ثم انتقل إلى أرجاء العالم.

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