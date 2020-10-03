أبلة فهيتا تنهي تصوير أولى مسلسلاتها مع «نتفليكس» الأسبوع المقبل

انتهت الدمية الشهيرة أبلة فهيتا من تصوير أولى مسلسلاتها الدرامية التي تتعاون فيها مع المنصة العالمية «نتفلكس»، حيث يتبقى أسبوع واحد فقط على النهاية، على أن يكون جاهزا للعرض بعد ذلك في موسم الشتاء حسب خرطية المنصة العالمية للعرض.ويشارك في بطولة العمل مع أبلة فهيتا ابنتها الدمية الشهيرة «كركورة وبودي»، ويظهر معهم عدد كبير من النجوم ضيوف شرف أبرزهم باسم سمرة ومن إخراج خالد مرعي، يذكر أن أبلة فاهيا قدمت برنامج «لايف من الدوبلكس» عبر فضائية «أون»، كما نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج «لايف ‏من الدوبلكس» الذي حقق ‏نجاحا كبيرا واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏