جمعية الأدباء تكرم الراحل يسري العزب

تنظم جمعية الأدباء الثقافية بشارع القصر العيني، احتفالية لتكريم الراحل الشاعر والناقد الدكتور يسرى العزب، في تمام السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٧ أكتوبر.يشارك في الاحتفالية نخبة من أصدقاء ومحبي وتلاميذ الراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا المستجد.يشار إلى أن الدكتور يسري العزب رحل عن عالمنا في مايو ٢٠٢٠ من العام الجاري وهو من مواليد عام 1947 بمحافظة الدقهلية، في أسرة مبدعة، كما وصفها بنفسه في حوارات كثيرة أجريت معه، فقد كان أبوه وعمه شعراء فصحى يكتبون القصيدة العمودية والتفعيلية، وقد بدأ قول الشعر وهو ابن ست سنوات، ويقول عن سبب اختياره شعر العاميَّة إنه أراد الاختلاف ليتميز عن أبيه وعمه.ألَّف العزب عددًا من المسرحيات الشعرية وأخرجها ومثَّل في بعضها، ومن أهمها: "تغريبة عبدالرازق الهلالي، ونخلتين في العلالي، وريحة النعناع، ومن أشهر دواوينه: مسافر في التاريخ، وتعد قصيدة "موت أمي" أشهر قصائده.