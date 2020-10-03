نائب بـ«الشيوخ»: احتفالات ذكرى نصر أكتوبر أبلغ رد على الجماعات الإرهابية

أكد النائب عبدالرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، أن خروج المصريين إلى الميادين العامة في ذكرى نصر أكتوبر المجيدة يؤكد على وعي الشعب المصري وفخره بدولته، وتأكيده الدائم على حمايتها وحماية سيادتها، موضحًا أن نزول المواطنين جاء أبلغ رد على الجماعات الإرهابية، وتأكيد دعمهم للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل الحفاظ على بلدهم ودعم مسيرة التنمية والاستقرار.وقال "كمال"، في بيان له اليوم، إن حرب أكتوبر شكلت ملحمة وطنية سُطرت بدماء وتضحيات الشعب المصري، لتظل نقطة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية ومبعث اعتزاز وفخر بجيش مصر ورجالها البواسل.وأشار إلى أن روح أكتوبر ستظل تجسيدًا للعقيدة والهوية الوطنية للقوات المسلحة المصرية درع مصر الحصين التي ما زالت تخوض أشرس معارك التضحية والفداء لحماية الشعب والدولة المصرية من خطر الإرهاب، وتقف حجر عثرة أمام مخططات تستهدف النيل من مصر واستقرارها وأمنها القومي.ووجه عضو مجلس الشيوخ خالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.