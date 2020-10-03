وسط تهديدات بمنع تسليمه.. القصة الكاملة لأزمة نادي المحامين بـ6 أكتوبر

أثار إعلان نقيب المحامين رجائي عطية، قراره بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لمدة عام لنادي محامي 6 أكتوبر، حالة من الغضب الشديد لدى نقابة جنوب الجيزة، باعتبارها المعنية بهذا الأمر خاصة أن النادي يخضع لها.النقيب في بيان أسباب قراره، أكد غضبه من ظروف نادي 6 أكتوبر وتردي الأحوال فيه، وتوقفه التام بسبب ذلك عن أداء الخدمات لتعطل ملاعبه وذبول الخضرة فيه وتهديد الأشجار بالسقوط بسبب انقطاع المياه عنه، وتردي الإدارة فيه، وعدم التصدي لذلك على وجه فعال ينهض بالنادي ومرافقه وملاعبه.وأعلن محمود الداخلي، عضو مجلس نقابة المحامين ونقيب جنوب الجيزة، عن بطلان قرار نقيب المحامين رجائي عطية، بتكليف عبدالحفيظ الروبي، عضو المجلس، بتشكيل مجلس لإدارة نادي المحامين بأكتوبر، وكذلك بطلان إعلان الروبي لمجلس لإدارة النادي، مؤكدا أن اختيار مجلس لإدارة هذا النادي من حق مجلس النقابة الفرعي المنتخب.وشدد الداخلي، في خطاب وجهه إلى النقيب العام وعضو المجلس عبد الحفيظ الروبي: قرار كل منكما باطل سواء بتشكيل مجلس لإدارة النادي أو تكليف الروبي بذلك، لأن مجلس نقابة جنوب الجيزة هو مجلس إدارة النادي، ولن أسمح بأي تشكيل أو تعيين مجلس إدارة أو تسليم النادي إلى مجلس أيا كان إلا بمعرفة مجلس جنوب الجيزة.وتابع: مجلس جنوب الجيزة أولى بتشكيل مجلس إدارة نادي ٦ أكتوبر وليس النقابة العامة، كما أن مجلس إدارة النادي لا بد أن يكون من داخل أعضاء الجمعية العمومية لجنوب الجيزة.كما أكد أشرف عبد الله عضو مجلس جنوب الجيزة، رفض مجلس النقابة قرار النقيب بتكليف أحد أعضاء المجلس بتشكيل مجلس إدارة لنادي المحامين بالسادس من أكتوبر باعتباره مخالفا للقانون والشرعية النقابية بالرجوع الى أعضاء المجلس.فيما أعلن عبدالحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة، ومقرر لجنة الأندية، عن تشكيل مجلس إدارة نادي المحامين بـ 6 أكتوبر، بعضوية كلا من: «صالح الشواربي، راجح وهبه، هاني دردير، شافعي زيدان، محمد غريب، محمد جلال زيادة، محمد حجازي، عمار شندي، خالد خطاب، د. حمادة نجم، كريم البهنساوي.من جهته؛ أكد عبدالمجيد جابر المحامي والمتحدث باسم حملة "ادعم نقابتك ومهنتك"، أن القرار الصادر من النقيب رجائي عطية، بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر، قد شابه المحاباة، خصوصا بعد رفض محمود الداخلي الأمين العام لنقابة المحامين له ورفض مجلس إدارة جنوب الجيزة.وأشار جابر في بيان له إلى من المفترض أن يكون للنادي مجلس إدارة مستقل منتخب من أعضائه المشاركين ولكن مع حفلة الانتخابات والمجاملات والرشاوى الانتخابية تناسوا ذلك، فكيف يكون للنقابة العامة سلطة إصدار بتشكيل لجنة للإشراف على النادي رغم أن النادي تبعيته لأعضائه وتبعية الإشراف عليه للنقابة الفرعية، مما يؤكد أن الهدف من تشكيل مجلس إدارة النادي غير نبيل وعكس ما يظهره نقيب المحامين أنه للمصلحة العامة.