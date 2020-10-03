رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وسط تهديدات بمنع تسليمه.. القصة الكاملة لأزمة نادي المحامين بـ6 أكتوبر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:23 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
طباعة
أثار إعلان نقيب المحامين رجائي عطية، قراره بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لمدة عام لنادي محامي 6 أكتوبر، حالة من الغضب الشديد لدى نقابة جنوب الجيزة، باعتبارها المعنية بهذا الأمر خاصة أن النادي يخضع لها.

النقيب في بيان أسباب قراره، أكد غضبه من ظروف نادي 6 أكتوبر وتردي الأحوال فيه، وتوقفه التام بسبب ذلك عن أداء الخدمات لتعطل ملاعبه وذبول الخضرة فيه وتهديد الأشجار بالسقوط بسبب انقطاع المياه عنه، وتردي الإدارة فيه، وعدم التصدي لذلك على وجه فعال ينهض بالنادي ومرافقه وملاعبه.

وأعلن محمود الداخلي، عضو مجلس نقابة المحامين ونقيب جنوب الجيزة، عن بطلان قرار نقيب المحامين رجائي عطية، بتكليف عبدالحفيظ الروبي، عضو المجلس، بتشكيل مجلس لإدارة نادي المحامين بأكتوبر، وكذلك بطلان إعلان الروبي لمجلس لإدارة النادي، مؤكدا أن اختيار مجلس لإدارة هذا النادي من حق مجلس النقابة الفرعي المنتخب.

وشدد الداخلي، في خطاب وجهه إلى النقيب العام وعضو المجلس عبد الحفيظ الروبي: قرار كل منكما باطل سواء بتشكيل مجلس لإدارة النادي أو تكليف الروبي بذلك، لأن مجلس نقابة جنوب الجيزة هو مجلس إدارة النادي، ولن أسمح بأي تشكيل أو تعيين مجلس إدارة أو تسليم النادي إلى مجلس أيا كان إلا بمعرفة مجلس جنوب الجيزة.

وتابع: مجلس جنوب الجيزة أولى بتشكيل مجلس إدارة نادي ٦ أكتوبر وليس النقابة العامة، كما أن مجلس إدارة النادي لا بد أن يكون من داخل أعضاء الجمعية العمومية لجنوب الجيزة.

كما أكد أشرف عبد الله عضو مجلس جنوب الجيزة، رفض مجلس النقابة قرار النقيب بتكليف أحد أعضاء المجلس بتشكيل مجلس إدارة لنادي المحامين بالسادس من أكتوبر باعتباره مخالفا للقانون والشرعية النقابية بالرجوع الى أعضاء المجلس.

فيما أعلن عبدالحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة، ومقرر لجنة الأندية، عن تشكيل مجلس إدارة نادي المحامين بـ 6 أكتوبر، بعضوية كلا من: «صالح الشواربي، راجح وهبه، هاني دردير، شافعي زيدان، محمد غريب، محمد جلال زيادة، محمد حجازي، عمار شندي، خالد خطاب، د. حمادة نجم، كريم البهنساوي.

من جهته؛ أكد عبدالمجيد جابر المحامي والمتحدث باسم حملة "ادعم نقابتك ومهنتك"، أن القرار الصادر من النقيب رجائي عطية، بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر، قد شابه المحاباة، خصوصا بعد رفض محمود الداخلي الأمين العام لنقابة المحامين له ورفض مجلس إدارة جنوب الجيزة.

وأشار جابر في بيان له إلى من المفترض أن يكون للنادي مجلس إدارة مستقل منتخب من أعضائه المشاركين ولكن مع حفلة الانتخابات والمجاملات والرشاوى الانتخابية تناسوا ذلك، فكيف يكون للنقابة العامة سلطة إصدار بتشكيل لجنة للإشراف على النادي رغم أن النادي تبعيته لأعضائه وتبعية الإشراف عليه للنقابة الفرعية، مما يؤكد أن الهدف من تشكيل مجلس إدارة النادي غير نبيل وعكس ما يظهره نقيب المحامين أنه للمصلحة العامة.

موضوعات متعلقة

والد محمد علي يكشف حقيقة تهديد أولاد المقاول الهارب بالخطف والقتل

«فضيحة بالوثائق».. أنشطة «موزة» لتمويل الإرهاب في سوريا (صور)

تسريب صوتي لابنة المقاول محمد علي تسب جدها وجدتها: «مهزأين»

أول رد من محمد صلاح بعد أنباء إصابته بـ فيروس كورونا

الصور

image description

«لرصد مدى الالتزام».. محافظ دمياط في زيارة مفاجئة لوحدة صحية

image description

نجوم الفن في حفل افتتاح جاليري ريهام العدل

image description

بيراميدز يواصل انتصاراته بثلاثية المقاصة

image description

محافظ دمياط تناقش أزمة الصرف الصحي في القرى

image description

محافظ دمياط تهدي السكرتير المساعد درع المحافظة

الأكثر قراءة

أول رد من محمد صلاح بعد أنباء إصابته بـ فيروس كورونا

تسريب صوتي لابنة المقاول محمد علي تسب جدها وجدتها: «مهزأين»

«صحة كفرالشيخ» تكشف حقيقة الفيديوهات الجنسية داخل مستشفى

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

بعد انتشار «التعلم عن بُعد».. خبير: التكنولوجيا قادمة بقوة

حاكم دبي يشهد وضع القطعة الأخيرة لواجهة متحف المستقبل

دراسة: القمر سلب 60% من الغلاف الجوى للأرض

أوعية إلكترونية لعلاج الجروح والأعضاء التالفة

أيام زمان

أغرب أغنيات فايزة أحمد.. تسببت في استجواب برلماني ومنعت من الإذاعة بالأردن

حيلة شيخ النواب «سيد جلال» لإجبار الحكومة على إلغاء الدعارة

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
ماجد حبته
عزف «إخوانى إسرائيلى» مشترك
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: نستعد لإعادة معرض كتاب المنصورة بعد توقف 15 عامًا

مدير «القومي للترجمة»: أسست لجنة إنقاذ وسأعيد ترتيب أوراق المركز في 3 شهور

جمعية الأدباء تكرم الراحل يسري العزب

إبراهيم الكوني: «أنا لم أحترق عبثًا.. والصحراء لقنتني كل شيء»