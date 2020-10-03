الأردن يرحب بالتوقيع النهائي لاتفاق السلام في السودان

رحّب الأردن بتوقيع اتفاق چوبا للسلام بين الحكومة الانتقالية السودان وعدد من الحركات المسلحة، في مدينة چوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، السبت، أهمية هذا الاتفاق الذي يعد خطوة تاريخية على طريق تكريس الأمن والاستقرار في السودان وتلبية طموحات الشعب السوداني في النمو والازدهار.وأشار الصفدي إلى أن الأردن يقف إلى جانب السودان في سعيهما لتجاوز التحديات وتكريس الاستقرار والسلام وبناء المستقبل الآمن المنجز للشعب السوداني، مشيدًا بجهود جميع الأطراف في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي.