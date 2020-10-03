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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«جداريات» تصور انتصارات أكتوبر على سور مجلس مدينة زفتى (صور)

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:29 م
جداريات سور مجلس
جداريات سور مجلس مدينة زفتى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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زيّنت جداريات تصور انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وخلفيتها الأهرامات وعلم مصر، سور مجلس مدينة زفتى بمحافظة الغربية، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بذكرى الانتصار العظيم، حين نجح جيش مصر العظيم في العبور العظيم وسطر تاريخًا جديدًا للعسكرية المصرية.

من جانبه، أكد هشام أبوالمكارم رئيس مجلس مدينة زفتى أن دهانات سور الديوان العام لمجلس مدينة زفتى هي الخطوة الأولى نحو تعميم ثقافة دهان كل أسوار المصالح الحكومية بأشياء تراثية تاريخية مصرية عظيمة كنصر أكتوبر المجيد.

وأضاف أن تعليمات محافظ الغربية طارق رحمي، هي تنفيذ لتعليمات القيادة السياسية بتطوير وتحسين وتزيين كل وجهات الأماكن الحكومية والعامة والخاصة والحفاظ على الشكل الجمالي، في إطار السعي نحو توحيد كل الألوان على مستوى المدينة الواحدة.

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