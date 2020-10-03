«جداريات» تصور انتصارات أكتوبر على سور مجلس مدينة زفتى (صور)

زيّنت جداريات تصور انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وخلفيتها الأهرامات وعلم مصر، سور مجلس مدينة زفتى بمحافظة الغربية، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بذكرى الانتصار العظيم، حين نجح جيش مصر العظيم في العبور العظيم وسطر تاريخًا جديدًا للعسكرية المصرية.من جانبه، أكد هشام أبوالمكارم رئيس مجلس مدينة زفتى أن دهانات سور الديوان العام لمجلس مدينة زفتى هي الخطوة الأولى نحو تعميم ثقافة دهان كل أسوار المصالح الحكومية بأشياء تراثية تاريخية مصرية عظيمة كنصر أكتوبر المجيد.وأضاف أن تعليمات محافظ الغربية طارق رحمي، هي تنفيذ لتعليمات القيادة السياسية بتطوير وتحسين وتزيين كل وجهات الأماكن الحكومية والعامة والخاصة والحفاظ على الشكل الجمالي، في إطار السعي نحو توحيد كل الألوان على مستوى المدينة الواحدة.