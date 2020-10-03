إحالة المتهمين بقتل حارس جراج لسرقة «تكاتك» بالمرج للجنايات

أمرت نيابة المرج، اليوم السبت، بإحالة المتهمين بقتل حارس جراج أثناء سرقتهما تكاتك بمنطقة المرج لمحكمة الجنايات.ووجهت لهم النيابة تهمة السرقة بالإكراه وقتل المجنى عليه "إسلام. م" عمدا مع سبق الإصرار والترصد.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هما سامى. ح، طارق. ع، عاطلين، وأقرا بارتكابهما جريمة قتل المجنى عليه عندما تصدى لهما أثناء سرقة عدد ٢ توك توك من داخل جراج بمنطقة المرج.وأقرا بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة " ٣ طعنات حتى لفظت أنفاسه الأخيرة، كما أقرا ببيع التكاتك المسروقة بمنطقة الخانكة بمبلغ ١٥ ألف جنيه.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد بقيام عاطلين بقتل حارس جراج وسرقة ٢ توك توك، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهما وبسؤالهما أقرا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن مكان ما تبقى من أموال بيع التكاتك، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.