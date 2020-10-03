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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحوار الليبي.. تواصل أعمال الجولة الثانية في بوزنيقة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:39 م
الجولة الثانية في
الجولة الثانية في بوزنيقة
وكالات
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أفادت سكاي نيوز بتواصل أعمال الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية بين وفدي مجلس الدولة برئاسة فوز العقار، ومجلس النواب برئاسة يوسف العقوري.

وبعد نهاية المشاورات ينتظر أن يعقد مؤتمر صحفي يتحدث فيه ممثلون عن الوفدين للتعليق على مجريات المفاوضات.

كان الوفدان قد باشرا مساء الجمعة، هذه الجولة التي تأتي بعد نحو شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة (6 – 10 سبتمبر الماضي)، والتي أسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل بشأن المعايير والآليات الشفّافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.

وفي البيان الختامي الذي توج أعمال الجولة الأولى، اتفق الطرفان على استمرار الحوار واستئناف لقاءاتهما من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل ما تم التوافق عليه.

وذكر الجانبان أن لقاءاتهما جاءت تطبيقا لنص المادة 15من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في 2015، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويشكل احتضان المغرب لجَلسات الحوار الليبي تكريسا لجهود الرباط الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وإيجاد المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يمكن من تجاوز الأزمة في هذا البلد وتحقيق آمال الشعب الليبي وتطلعاته لبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار.

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