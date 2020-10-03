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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الهيئة البيطرية تواصل حملاتها على أسواق اللحوم بالجيزة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:42 م
أسواق اللحوم
أسواق اللحوم
عبدالناصرمحمد
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واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة حملاتها على محلات عرض وبيع، وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومُنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات؛ للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.

وكشفت التقارير الواردة من مديرية الطب البيطري بالجيزة إلى الهيئة خلال الفترة من 2092020 حتى 2692020 أسفرت هذه الحملات التي قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية عن ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت 468 كم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر واللحوم المفرومة والكبدة ومصنعات اللحوم الفاسدة، وبلغ إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها 8 محاضر بهذه المخالفات، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة لحين العرض على النيابة.

وأضافت التقارير أنه قد قام أطباء إدارة المجازر بالمديرية بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطري الكامل.

وأظهرت التقارير الواردة من المديرية بأن إجمالي المذبوحات من الحيوانات المحلية خلال نفس الفترة قد بلغت 2718 رأس من الماشية داخل هذه المجازر، فيما بلغت إجمالي عدد المذبوحات من الطيور عن نفس الفترة 186.750 طائر داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر.

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