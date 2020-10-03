«اتحاد المقاولين» يخطط لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

قال شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن هناك خطة استراتيجية لمنظومة قطاع المقاولات تهدف إلى مواجهة التحديات، ومنها الموجة الثانية من كورونا.وأضاف يوسف في بيان السبت، أن شركات المقاولات ما زالت تتبع وتطبق جميع الخطوات الوقائية على جميع العاملين لإنهاء كافة المشروعات القومية وفقًا للخطة الزمنية.من جانبه؛ قلّل المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد، من تأثير الموجة الثانية من فيروس كورونا، مضيفًا أن قطاع المقاولات سيتفاداها على خلاف ما حدث في السابق، بسبب ما تعلمناه من التجربة الأولى.وأوضح عبد الرؤوف أن كل من له علاقة بقطاع المقاولات يمتلك الآن خبرة التعامل مع الفيروس، ويستطيع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مثمنًا دور الدولة في إنتاج أدوات الوقاية مثل الكمامات وغيرها.أشار إلى أن تأثير انتشار الفيروس كان كبيرًا فى البداية، وتسبب في توقف بعض الشركات، ورغم ذلك نجحت شركات كثيرة فى التعامل معه، والبعض تغلب على الظروف السلبية واستطاع مواصلة العمل سواء بشكل كامل أو جزئى، مؤكدًا أنه لا مخاوف على الإطلاق من موجة ثانية.