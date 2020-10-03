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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير اقتصادي: مشروعات البترول أحد أهم عوامل زيادة الدخل القومي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:15 م
مشروعات البترول
مشروعات البترول
سيد ابراهيم
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قال الدكتور سامح حسب الله، خبير الاقتصاد الدولي والمحاسبة إن إجمالي استهلاك مصر من المحروقات يصل إلى ما يقرب من 25 مليار لتر سنويًا، تنتج منهم ما يقرب من 60% ويتم استيراد المتبقي من الخارج الذى كان يكلف الدولة مليارات الدولارات سنويًا، مشيرًا إلى أن مصر اتبعت خلال السنوات القليلة الماضية سياسة الحد من الإنفاق والترشيد وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية وكذلك المكون المحلي.

وأضاف حسب الله، لـ"الدستور"، أن السياسات التى اتبعتها مصر متمثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية هى التوسع في المشروعات ذات القيمة المضافة من أهمها مشروعات التكرير والبتروكيماويات ؛ للحد من الاستيراد الذي كان يستنزف موارد الدولة، خاصة أن معدل الزيادة السكانية فى مصر يصل إلى نحو 2%، وذلك له تأثير كبير على النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن الاكتشافات البترولية والغاز التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، من أهم العوامل التى تؤدى إلى خفض فاتورة الاستيراد بالنسبة للمنتجات البترولية.

وأشار حسب الله، إلى أن مصر ستصل قريبًا جدًا بإتباع هذه السياسيات إلى التوقف التام عن عمليات الاستيراد، والاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، ما يؤدّى ذلك إلى زيادة فى الدخل العام ينتج عنه زيادة في الدخل القومي بالموازنة العامة للدولة، ما يعنى إمكانية مصر فى القدرة على البناء والتطوير فى كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية ذات العائد الكبير، الذي سينعكس على دخل المواطن.

وقال إن النمو الاقتصادي قد توقف بنسبة 20% تقريبًا فى عدة مجالات ومنها السياحة والفنادق وبعض القطاعات الخدمية، أدى ذلك إلى عجز واضح لإيرادات الدولة ويرجع ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، وبالرغم من أن هذه القطاعات التي تأثرت بكورونا قطاعات خدمية، إلا أنها كانت تمثل نوع من الإيرادات للدولة.

أشار إلى أن مشروعات التكرير فى مصر ذات مردود اقتصادى كبير على الدولة، ولا بدّ من توقع مشكلات في بعض المشاريع التكريرية أثناء الإنتاج، وبالتالي يتم وضع خطط وحلول لها قبل حدوثها، وتلك ما تسمى بالاستراتيجيّة المستقبلية مع تحديد مسارات لتلك الخطط، مع تطبيق نظرية الأداء المتوازن، ومدى تأثيرها على الأداء الاستراتيجي للمشروعات الخاصة بالاكتشافات البترولية والغاز فى مصر وذلك سيقود إلى نتائج عظيمة ذات أهمية اقتصادية كبيرة.

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