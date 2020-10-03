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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

30 وفاة و2663 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:36 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 2663 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 131228 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 2557908 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 30 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2293 حالة.

كما تم تسجيل 2643 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 108687.

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