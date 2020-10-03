رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بورسعيد: إيمان الرئيس بالشباب أهدى علامة «صنع في مصر» إلى العالم

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:26 م
عادل الغضبان
عادل الغضبان
أ.ش.أ
طباعة
أكد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقدرات الشباب، مشيرًا إلى أن ثقته فيهم ومنحهم 54 مصنعًا في المحافظة، أصبح جميعها اليوم يصدر منتجاته إلى مختلف العالم.

وأضاف أن علامة "صنع في مصر" تم رفعها عاليًا بسواعد الشباب، وبدعم من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المحافظة يوجد بها أكبر مصنع في الشرق الأوسط والعالم لإنتاج إطارات السيارات يعمل فيه الشباب المصري.

جاء ذلك في كلمته مساء اليوم السبت، خلال المؤتمر الشبابي الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بديوان عام المحافظة، في إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح أكبر مصانع سمكية أرضية في العالم في شرق بورسعيد، وهو ما تم في وقت قياسي، تنضم إلى غيرها من الإنجازات ومنها إنشاء 5 مصانع عملاقة في أقل من 3 سنوات فقط، إلى جانب المصانع الأخرى التي يقوم عليها الشباب وتصدر منتجاتها إلى الخارج.

ولفت الغضبان إلى استلهام روح نصر أكتوبر فيما يجري إنجازه في مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن ما تم إنجازه خلال السنوات الست الماضية لم يتحقق منذ 50 عامًا، موجهًا التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب نهضة مصر الحديثة.

وأوضح الغضبان أن إنجازات الدولة المصرية لصالح شباب مصر وبسواعدهم، مثمنًا نجاح بورسعيد ضمن المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لما شهدته من طفرة في القطاع الصحي بالمحافظة ونجاح عمليات متخصصة شُهد لها عالميًا، ومنها إجراء عملية تغيير صمام قلب لمسن عمره 90 عامًا، والقضاء على قوائم الانتظار، وإنشاء وحدات للغسيل الكلوي، وهو ما تحقق في وقت قياسي.

وشدد الغضبان، على أن أعداء الوطن يريدون أن يفقد الشباب الثقة في القيادة السياسية، ولكن شباب مصر واع ومدرك لمشاكله ويسعى لحلها بالتعاون مع قيادته السياسية.

موضوعات متعلقة

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

الفريق المعالج لترامب: علاج الرئيس من كورونا يستمر نحو 10 أيام

علماء الفلك وإصابة ترامب بكورونا.. هل تكتمل «النبوءة» المأساوية؟

«القاهرة»: إعفاء كبار السن من ثمن تذاكر النقل العام

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش أزمة الصرف الصحي في القرى

image description

محافظ دمياط تهدي السكرتير المساعد درع المحافظة

image description

محافظ أسيوط يتفقد المراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح‬ (صور)

image description

إحالة رئيس قرية الشعراء بدمياط للتحقيق لتقصيره فى مهام عمله

image description

«لرصد مدى الالتزام».. محافظ دمياط في زيارة مفاجئة لوحدة صحية

الأكثر قراءة

أخر موعد دفع فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2020 ورابط الاستعلام قبل الغرامة

السودان يعلن حالة الطوارئ بسبب فيضانات مميتة

«صحة كفرالشيخ» تكشف حقيقة الفيديوهات الجنسية داخل مستشفى

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 دور ثاني وكيفية الحصول عليها

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

حاكم دبي يشهد وضع القطعة الأخيرة لواجهة متحف المستقبل

دراسة: القمر سلب 60% من الغلاف الجوى للأرض

أوعية إلكترونية لعلاج الجروح والأعضاء التالفة

اضبط تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة الدروس المقررة

أيام زمان

حيلة شيخ النواب «سيد جلال» لإجبار الحكومة على إلغاء الدعارة

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
ماجد حبته
عزف «إخوانى إسرائيلى» مشترك
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
المزيد

الثقافة

منها «صياد وجنية وأرخص ليالي».. أغلفة أول 10 كتب لجيل الستينيات

ياسين سالم: الشيخ صباح لم يتخل عن فلسطين حتى فاضت روحه

«الدستور» تنشر قصيدتين بخط إيد والد الشاعر الكبير أمل دنقل

قصور الثقافة تحتفل مع أبناء المنيا بذكرى انتصارات أكتوبر