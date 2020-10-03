المخابرات الأرمينية تؤكد مشاركة مسلحين أتراك ومرتزقة في قره باغ

نشر الجهاز الأمني القومي الأرميني (المخابرات)، اليوم السبت، مقطعا مصورا يؤكد الأنباء والمعلومات بشأن مشاركة مسلحين وخبراء أتراك ومرتزقة بالأعمال الحربية في منطقة ناجورنو قره باغ.وأظهر المقطع المنشور على الصفحة التابعة لجهاز الأمن القومي الأرميني على يوتيوب تفاصيل المحادثات بين المسلحين الأتراك وتسجيلات المرتزقة القادمين من خارج البلاد للمشاركة بالحرب بين أرمينيا وأذربيجان، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.وأصدر الجهاز بيانا قال فيه إن الفيديو هو دليل يشير إلى مكالمات بين الطيارين الأذربيجانيين والأتراك، بالإضافة إلى تسجيلات بوجود مرتزقة عرب".وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.وأعلن الناطق باسم زعيم ناجورنو قره باغ، فجرام بوجوسيان، أن رئيس جمهورية ناجورني قره باخ، المعلنة من جانب واحد، أرايك آروتيونيان، قد أعلن حالة الحرب والتعبئة العامة لمن تجاوزوا الـ18 من العمر.ودعا عدد من الدول، من بينها روسيا وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس. كما أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم الأحد الماضي أشارا خلالها إلى أهمية بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قره باغ.