رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المخابرات الأرمينية تؤكد مشاركة مسلحين أتراك ومرتزقة في قره باغ

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:46 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
طباعة
نشر الجهاز الأمني القومي الأرميني (المخابرات)، اليوم السبت، مقطعا مصورا يؤكد الأنباء والمعلومات بشأن مشاركة مسلحين وخبراء أتراك ومرتزقة بالأعمال الحربية في منطقة ناجورنو قره باغ.

وأظهر المقطع المنشور على الصفحة التابعة لجهاز الأمن القومي الأرميني على يوتيوب تفاصيل المحادثات بين المسلحين الأتراك وتسجيلات المرتزقة القادمين من خارج البلاد للمشاركة بالحرب بين أرمينيا وأذربيجان، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأصدر الجهاز بيانا قال فيه إن الفيديو هو دليل يشير إلى مكالمات بين الطيارين الأذربيجانيين والأتراك، بالإضافة إلى تسجيلات بوجود مرتزقة عرب".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.

وأعلن الناطق باسم زعيم ناجورنو قره باغ، فجرام بوجوسيان، أن رئيس جمهورية ناجورني قره باخ، المعلنة من جانب واحد، أرايك آروتيونيان، قد أعلن حالة الحرب والتعبئة العامة لمن تجاوزوا الـ18 من العمر.

ودعا عدد من الدول، من بينها روسيا وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس. كما أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم الأحد الماضي أشارا خلالها إلى أهمية بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قره باغ.

موضوعات متعلقة

بداخلها مومياوات.. اكتشاف 59 تابوتًا أثريًا فى سقارة (صور)

«القاهرة»: إعفاء كبار السن من ثمن تذاكر النقل العام

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 دور ثاني وكيفية الحصول عليها

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش أزمة الصرف الصحي في القرى

image description

محافظ دمياط تهدي السكرتير المساعد درع المحافظة

image description

محافظ أسيوط يتفقد المراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح‬ (صور)

image description

إحالة رئيس قرية الشعراء بدمياط للتحقيق لتقصيره فى مهام عمله

image description

«لرصد مدى الالتزام».. محافظ دمياط في زيارة مفاجئة لوحدة صحية

الأكثر قراءة

أخر موعد دفع فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2020 ورابط الاستعلام قبل الغرامة

السودان يعلن حالة الطوارئ بسبب فيضانات مميتة

«صحة كفرالشيخ» تكشف حقيقة الفيديوهات الجنسية داخل مستشفى

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 دور ثاني وكيفية الحصول عليها

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

حاكم دبي يشهد وضع القطعة الأخيرة لواجهة متحف المستقبل

دراسة: القمر سلب 60% من الغلاف الجوى للأرض

أوعية إلكترونية لعلاج الجروح والأعضاء التالفة

اضبط تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة الدروس المقررة

أيام زمان

حيلة شيخ النواب «سيد جلال» لإجبار الحكومة على إلغاء الدعارة

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
ماجد حبته
عزف «إخوانى إسرائيلى» مشترك
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
المزيد

الثقافة

منها «صياد وجنية وأرخص ليالي».. أغلفة أول 10 كتب لجيل الستينيات

ياسين سالم: الشيخ صباح لم يتخل عن فلسطين حتى فاضت روحه

«الدستور» تنشر قصيدتين بخط إيد والد الشاعر الكبير أمل دنقل

قصور الثقافة تحتفل مع أبناء المنيا بذكرى انتصارات أكتوبر