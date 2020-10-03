انطلاق فعاليات ملتقى مصر للإعلام والاتصال للصحفيين نوفمبر المقبل

تنطلق فعاليات ملتقى مصر للإعلام والاتصال للصحفيين، في نوفمبر ٢٠٢٠ ليتبعها فعاليات واقعية ورقمية للصحفيين داخل مصر وخارجها حول أحدث طرق إنتاج وعرض المحتوى والتقنيات الجديدة للوصول إلى الجمهور ودمج التكنولوجيا داخل غرف الأخبار.وينظم ملتقى مصر للإعلام والاتصال منصة مصرية للمعرفة ودعم مسارات التطوير الصحفي والإعلامي.وتقدم المنصة تدريبات متقدمة للصحفيين المصريين والعرب، وأبحاثًا ودراسات متخصصة في مجالي الإعلام والاتصال بمختلف أنواعه.كما تعقد المنصة ملتقى سنويًا يناقش أحدث التطورات العالمية في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام، وكذلك صناعة المحتوى وأدوات النشر الحديثة، واتجاهات الإعلام الرقمي عالميًّا.ويعمل الملتقى لكي يصبح نقطة التقاء بين الإعلام المصري ونـظرائه في العالم، لتبادل الخبرات والمفاهيم ونقل أحدث المستجدات في مجالي الإعلام والاتصال إلي الصحفيين والإعلاميين في مصر.