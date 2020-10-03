لاقتحامه زاوية لخطبة الجمعة.. تحرير محضر ضد مواطن في صفط اللبن

كلف الشيخ جابر طايع يوسف، وكيل أول وزارة الأوقاف، الدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، بتحرير محضر ضد أحمد عبدالقادر علي حامد، والذي اقتحم زاوية المصطفى بصفط اللبن.حيث قام المدعو أحمد عبدالقادر، بخطبة الجمعة، وتم عمل محضر له بقسم بولاق الدكرور برقم ٨٩٨٦ ٢٠٢٠.وأعلن عبدالقادر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، أنه سيخطب الجمعة بتغيير عنوان موضوعها، كما نشر عدة تدوينات تحريضية على الدولة.