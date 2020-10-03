حميد الشاعري يحتفل بألبومه الجديد مع أصدقائه (صور)

احتفل الفنان الكبير حميد الشاعري بألبومه الجديد مع أصدقائه المقربين، حيث طرح أغنية «أنا بابا» وشهدت الاحتفالية حضور عزيز الشافعي ومحمد البوغه ومدير أعماله طاهر فوزي والاحتفالية كانت في منزل الكابتن طارق زكريا، وأحضروا تورتة كبيرة عليها صورة حميد الشاعري من ألبومه.يشار إلى أن حميد الشاعري طرح حتى الآن أغنيتين من ألبومه هما «أنا بابا وعيلتي»، حيث يطرح أغنية كل أسبوعين بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات ومن إنتاج شركة كامب، والألبوم يضم 14 أغنية ويعيد حميد الشاعري للساحة الغنائية بعد غياب 14 عامًا، حيث كانت آخر ألبوماته «روح لسمارة» عام 2014.