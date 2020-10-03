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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة: نستعد لإعادة معرض كتاب المنصورة بعد توقف 15 عامًا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:42 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم
حسام الضمراني
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أعربت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عن سعادتها بالإقبال على معرض الإسكندرية للكتاب، الذي يأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم الناشرين وسوق الكتاب.

وقالت «إيناس» إن المؤشرات الأولية تعبر عن نجاح المعرض خاصة بعد رصد ردود الأفعال الإيجابية للناشرين التي ظهرت من خلال نسب المبيعات والحضور الجماهيري، وتعكس تربع الكتاب على عرش الثقافة وتؤكد ثقة القارئ في المنتج الثقافي للدولة.

ونوهت إلى أن أسعار الكتب بمعرض الإسكندرية في متناول الجميع تحقيقا للعدالة الثقافية، حيث تبدأ من جنيه واحد لبعض الإصدرات وأقل من 5 جنيهات للكثير منها.

وأوضحت أن معرض الإسكندرية للكتاب يمثل انطلاقة لتوالي معارض آخرى بمختلف المحافظات، حيث يجري حاليا الإعداد والتجهيز لإقامة معرض ضخم للكتاب بمدينة المنصورة وتوقف منذ ما يقرب من 15 عاما، بمشاركة ناشرين القطاع الخاص ومن المنتظر الإعلان عنه خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري يليه ولأول مرة معرض للكتاب بساحة دار الأوبرا يقام بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر والهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج ويفتتح مطلع نوفمبر ويستمر لمدة 10 أيام بمشاركة 50 دار نشر، مشيرة إلى استمرار مساعي نشر التنوير لتنمية الوعي وبناء الإنسان بهدف تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

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