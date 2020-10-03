هنادي مهنا تستعد لتصوير «مطبعة هرم» الأسبوع المقبل

تستعد الفنانة هنادي مهنا لبدء تصوير أولى مشاهد فيلم «مطبعة هرم» خلال الأسبوع المقبل، بعدما تعاقدت على المشاركة في بطولته مؤخرًا، ويخرجه سامح عبد العزيز.وكان المخرج سامح عبدالعزيز انتهى من معاينة أماكن التصوير ليبدأ التصوير داخل الديكورات المخصصة بمنطقة الهرم تصوير المشاهد الداخلية، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي لكنه سيناقش قضية مهمة.ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، محمد أمين، ويشهد ظهور عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف، وهو تأليف كلا من أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج سامح عبدالعزيز.