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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع وإصابة شخصين في حادث مروري بالوادي الجديد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:07 م
حادث مروري
حادث مروري
محمد مهدي
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لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث مروري، مساء السبت، بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين وجثّة لمشرحة مستشفى الخارجة العام في حادث مروري.

تبين تصادم سيارتي نقل ثقيل بمنطقة الكيلو 120 بطريق (أسيوط – الخارجة)، أسفر عن مصرع أحمد رمضان جبريل محمد، 33 عامًا، وإصابة عصمت عمرو عصمت 21 عامًا، محمد عبدالناصر علي، 30 عامًا.

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج والمتوفى لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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