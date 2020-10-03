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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية الأوكرانية (صور)

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:19 م
أولى الرحلات السياحية
أولى الرحلات السياحية الأوكرانية
محمود السعدى
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استقبل مطار مرسى علم، السبت، رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية من طراز B737800 القادمة من مدينة كييف وعلى متنها 128 راكبًا، وتعد هذه الرحلة هي الأولى من كييف بواسطة الخطوط الجوية الأوكرانية إلى مرسى علم.

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه كإجراء متبع لوُصول أولى الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية، كما قام فريق من العلاقات العامة بالمطار بإنهاء إجراءات الوصول مع تطبيق كافة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة؛ للحفاظ على سلامة وصحة الركاب والعاملين بالمطارات المصرية.

واستأنفت الخطوط الجوية الأوكرانية رحلاتها الجوية إلى القاهرة الأسبوع الماضي بعد التوقف؛ بسبب جائحة كورونا.

يأتي هذا في ضوء الجهود المشتركة بين وزارتي الطيران المدنى والسياحية لجذب وتنشيط الحركة السياحية إلى مصر.

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