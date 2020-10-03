غدًا.. مناقشة خطة التعليم الفني عبر تقنية «الفيديو»

يعقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني غدًا الأحد، اجتماعًا مع وكلاء الوزارة ومديري عموم التعليم الفني بالمديريات.كما يحضر الاجتماع مديرو مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على أن يتوجه الحاضرون للاجتماع إلي مراكز التطوير التكنولوجي لحضور الاجتماع.ويناقش الاجتماع خطة التعليم الفني العملية لشكل الدراسة في مدارس القطاع 3 و5 سنوات في التخصصات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية.