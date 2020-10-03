حيلة شيخ النواب «سيد جلال» لإجبار الحكومة على إلغاء الدعارة

خمسة باب والشوارع الخلفية وبعض الأفلام التي كان آخرها فيلم حرب كرموز، تحدثت عن وجود البغاء المرخص في مصر حتى وقت قريب ما قبل ثورة يوليو 1952، وأنه كان مرخصا ومصرحا به من الحكومة، إلا أن ما لم تذكره الأعمال السينمائية هو النائب البرلماني الذي حارب لسنوات طويلة من عمره لإلغاء البغاء المعترف به من الحكومة وتجريمه.هو النائب سيد جلال جيلاني ابن دائرة باب الشعرية والمقام به مستشفى كبير يحمل ذات الاسم، وهو شيخ النواب الذي استمر تحت قبة البرلمان لأكثر من 40 عامًا، منها ما كان في العصر الملكي وما جاء بعد ذلك في العصر الجمهوري عقب قيام ثورة 23 يوليو 1952، وهو من مواليد قرية بني عدى التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط عام 1899م وقد نشأ في بدايته في قريته وكان والده، ثم انتقل إلى القاهرة مع أحد أقاربه للعمل في سن الخامسة عشر عاما فعمل بأحد المخابز، كانت بدايته مع انتخابات البرلمان عن دائرة باب الشعرية في العام 1945، حينما حمل صندوقا في يده ووضع بداخله ٥ جنيهات وجاب شوارع دائرته معلنا في حملته "من يريد انتخابي عليه أن يضع ٥ قروش في الصندوق"، اندهش الناخبون وقتها وعندما علموا أن الخمسة جنيهات هي لبناء مستشفى باب الشعرية الذي أصبح مستشفى جامعيا الآن التف حوله الناخبون ونجح باكتساح.كانت بداية حربه ضد البغاء، هي شارع كلوت بك والذي كان مشهورا بممارسة البغاء وبوجود العديد من الشقق في ذلك الشارع لممارسة البغاء، وفشلت جميع محاولات سيد جلال لإلغاء الدعارة بداية من العام 1945، منذ نجاحه في البرلمان وحتى العام 1947، وكان يقول سيد جلال: "أشعر بالألم والحزن حينما أرى منظر العاهرات وهن يقفن على نواصي الشوارع ورؤوس الطرقات ويوجهن الدعوة للمارة، أشعر بألم والخزي حين أسمعهن يتبادلن الشتائم والكلام المكشوف بينهن ويتسابقن لإغراء الرجال".ظل يقاوم حتى خطرت إلى ذهنه فكرة تدبير مقلب لوزير الشئون الاجتماعية في ذلك الوقت "جلال باشا فهيم" لإحراجه وإقناعه بضرورة إلغاء البغاء، فأقنعه بزيارة مشروع خيري كبير تحت الإنشاء بالدائرة وهذا المشروع يضم مدرسة، وأن أهالي الدائرة سيسعدون بتشريف معالي الوزير، ووافق الوزير على الزيارة وفي اليوم المحدد، أعد له حنطورًا بشارع إبراهيم باشا "الجمهورية حاليا" لكي يشاهده الأهالي ويخرجوا لتحيته، واتفق مع سائق الحنطور على المرور من شارع كلوت بك، وما إن دخل الحنطور حتى تسابقت العاهرات إلى الوزير وتدافعن إليه لإغرائه باعتباره زبونا لقطة لأنهن لا يعرفن شخصيته وخطفن طربوشه وظل الوزير يصرخ ويشتم بعد أن مزقن ملابسه وسرقن محفظته وبعد أن تخلص منهن ذهب إلى منزله لتغيير ملابسه ثم توجه إلى مجلس الوزراء الذي تصادف انعقاده في مساء نفس اليوم، وطلب إلغاء الدعارة أو قبول استقالته وتم له ما أراد وألغيت الدعارة رسميًا ونجحت حيلة النائب.