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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

أغرب أغنيات فايزة أحمد.. تسببت في استجواب برلماني ومنعت من الإذاعة بالأردن

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:50 م
فايزة أحمد
فايزة أحمد
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الفنانة فايزة أحمد لها عشرات الأغاني الناجحة منذ بدايتها الفنية حتى وفاتها، فهي من مواليد 1930 لأب سوري، وكان الملحن المصري محمد الموجي صاحب تأثير كبير في مشوارها الفني، إلا أنهما تعرضا لأزمة فنية كبيرة، حينما غنت من ألحانه أغنية «ياما القمر على الباب» وهي من كلمات الشاعر مرسي جميل.

وتسببت الأغنية في أزمة لدى الحكومة الأردنية ببداية الأمر وأثارت جدلًا واسعًا، فقد قررت وزارة الأنباء الأردنية بمنع إدراج الأغنية في برامج الإذاعة بناء على توصيات من الجهات الدينية وفق ما نشرته بعض الصحف والمجلات في ذلك الوقت واعتبرت الجهات الدينية الأردنية أن كلمات الأغنية خليعة ومخلة بالأداب وتتنافى مع القيم والتقاليد.

أما بمصر فقد تقدم شيخ البرلمانيين في ذلك الوقت سيد جلال باستجواب إلى وزير الإرشاد باعتباره المسئول عن الإذاعة في ذلك الوقت، يطالب بمنع عرض الأغنية واصفًا الأغنية «تهدف إلى الميوعة والانحلال وتثير الشباب».

وقال جلال خلال كلمته في البرلمان: «عندما أطلب منع أغنية «يا أما القمر ع الباب» وأغنية «ياه من رمش جفونك ياه» يمكن أن تغني المطربة هذه الأغاني الخليعة على المسرح، لكن ليس مهمة وزارة الإرشاد أن تدخل هذه الأغاني كل بيت»، وقد تم تدارك الأمر وإذاعة الإغنية فيما بعد وأصبحت واحدة من العلامات المميزة في تاريخ فايزة أحمد ومحمد الموجي الفني.

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