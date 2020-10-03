رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا تفوز بمشروع «إيراسموس» بتمويل أوروبى لخدمة التنمية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:52 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
أعلن الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، عن فوز الجامعة بمشروع "إيراسموس" Erasmus+ إحدى المشروعات التنافسية الممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي التي تخدم قضايا التنمية الشاملة، تحقيقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك خلال الفترة من (2020 - 2023)، بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا من الجانب المصري، وجامعة الكيمياء والتكنولوجيا بالتشيك من الجانب الأوروبي.

وقال القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، إنه تم توقيع عقود المشروع اليوم بمقر إدارة جامعة طنطا بحضور الدكتور محمد محمد عياد، الأستاذ بمعهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور وائل عبدالقادر عامر، الأستاذ المساعد بكلية العلوم ومنسق المشروع في جامعة طنطا، والدكتور صالح شلبي منسق مشروعات "إيراسموس" في جامعة طنطا.

وأضاف، أن المشروع يسمح بتبادل الزيارات والتدريب لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بكليات العلوم والصيدلة والهندسة والزراعة بجامعة طنطا، في مجالات الكيمياء والبيئة والهندسة الكيميائية بين جامعة طنطا والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وبين جامعة الكيمياء والتكنولوجيا بالتشيك.

وأشار د.عتمان إلى أن هناك مشروعا قائما حاليا في مجال الكيمياء ومعالجة المياه بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكلية العلوم جامعة طنطا وبين الأكاديمية التشيكية للعلوم، والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والأكاديمية التشيكية للعلوم.

وأوضح نائبا رئيس الجامعة الدكتور الرفاعى مبارك والدكتور كمال عكاشة حرص قطاعى الطلاب والدراسات العليا بالجامعة على تعزيز أواصر التعاون الدولي، وبحث تبادل الخبرات على مستوى التبادل الطلابي، وإتاحة منح فردية للطلاب والباحثين للسفر إلى أوروبا، وبما يضمن لجامعة طنطا التقدم بقوة في التصنيفات الدولية وتحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة تعاين حادث تصادم قرية شوشة وتصرح بدفن 5 جثث

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 دور ثاني وكيفية الحصول عليها

علماء الفلك وإصابة ترامب بكورونا.. هل تكتمل «النبوءة» المأساوية؟

بداخلها مومياوات.. اكتشاف 59 تابوتًا أثريًا فى سقارة (صور)

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد المراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح‬ (صور)

image description

إحالة رئيس قرية الشعراء بدمياط للتحقيق لتقصيره فى مهام عمله

image description

«لرصد مدى الالتزام».. محافظ دمياط في زيارة مفاجئة لوحدة صحية

image description

اكتشاف أثرى بسقارة

image description

بيتسو موسيمانى يتسلم فانلة الأهلى

الأكثر قراءة

«صحة كفرالشيخ» تكشف حقيقة الفيديوهات الجنسية داخل مستشفى

أخر موعد دفع فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2020 ورابط الاستعلام قبل الغرامة

الفريق المعالج لترامب: علاج الرئيس من كورونا يستمر نحو 10 أيام

بشائر الموازنة.. الحكومة تنحاز للمواطنين بـ10 قرارات

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

دراسة: القمر سلب 60% من الغلاف الجوى للأرض

أوعية إلكترونية لعلاج الجروح والأعضاء التالفة

اضبط تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة الدروس المقررة

تردد القنوات التعليمية الابتدائية والإعدادية 2020 على النايل سات

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
بسنت حسن
إنما الأصوليون إخوة
د. محمد أحمد داود
الشيخ أحمد الدردير.. سليم الباطن مهذب النفس
المزيد

الثقافة

«كحقل مليء بالفراشات».. رواية جديدة للروائية ياسمينة صالح

قصور الثقافة تحتفل مع أبناء المنيا بذكرى انتصارات أكتوبر

أحمد سويلم معلقًا على كشف حساب «كتاب مصر»: الإنجازات غير فاعلة

فى يومه العالمى.. «القومي للترجمة» يقدم خصومات 50% على إصداراته